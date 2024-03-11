Макрон приїде до України з важливими новинами

Французький лідер Еммануель Макрон незабаром прибуде до Києва, де проведе особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський анонсував візит Макрона в Україну
За словами глави держави, він провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.
Ба більше, зазначається, що український та французький президенти обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Києві найближчим часом.
Також Володимир Зеленський щиро подякував Еммануелю Макрону за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.
З якими важливими новинами Макрон їде до України
Як вдалося дізнатися журналістам видання Forbes, офіційний Париж планує передати Збройним силам України свої власні винищувачі-бомбардувальники Dassault Mirage 2000D.
За попередніми даними, про це рішення Еммануель Макрон хоче оголосити під час свого візиту до Києва.
Франція купила 86 літаків Mirage ще 30 років тому. Кілька з них вийшли з ладу, а 55 країна вирішила модернізувати для власних потреб.
За словами журналістів, цілком можливо, що для цих літаків в Україні повинні будуть створити спеціальну інфраструктуру.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-