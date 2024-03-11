Макрон приїде до України з важливими новинами
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Макрон приїде до України з важливими новинами

Володимир Зеленський
Еммануель Макрон

Французький лідер Еммануель Макрон незабаром прибуде до Києва, де проведе особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський анонсував візит Макрона в Україну

За словами глави держави, він провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Ба більше, зазначається, що український та французький президенти обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Києві найближчим часом.

Також Володимир Зеленський щиро подякував Еммануелю Макрону за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

З якими важливими новинами Макрон їде до України

Як вдалося дізнатися журналістам видання Forbes, офіційний Париж планує передати Збройним силам України свої власні винищувачі-бомбардувальники Dassault Mirage 2000D.

За попередніми даними, про це рішення Еммануель Макрон хоче оголосити під час свого візиту до Києва.

Франція купила 86 літаків Mirage ще 30 років тому. Кілька з них вийшли з ладу, а 55 країна вирішила модернізувати для власних потреб.

Forbes також припускає, що у французьких Повітряних силах залишається близько 20 літаків, які є надлишковими для потреб країни і можуть бути передані Україні.

За словами журналістів, цілком можливо, що для цих літаків в Україні повинні будуть створити спеціальну інфраструктуру.

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