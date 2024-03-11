Макрон приїде до України з важливими новинами

Французький лідер Еммануель Макрон незабаром прибуде до Києва, де проведе особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський анонсував візит Макрона в Україну

За словами глави держави, він провів "тривалу і предметну" розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі. Володимир Зеленський Президент України

Our call with @EmmanuelMacron was lengthy and, as usual, focused.



We discussed the current battlefield situation and the recent international Paris conference in support of Ukraine.



I thanked President Macron for France’s strong February 16th military aid package, as well as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2024

Ба більше, зазначається, що український та французький президенти обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Києві найближчим часом.

Також Володимир Зеленський щиро подякував Еммануелю Макрону за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

З якими важливими новинами Макрон їде до України

Як вдалося дізнатися журналістам видання Forbes, офіційний Париж планує передати Збройним силам України свої власні винищувачі-бомбардувальники Dassault Mirage 2000D.

За попередніми даними, про це рішення Еммануель Макрон хоче оголосити під час свого візиту до Києва.

Франція купила 86 літаків Mirage ще 30 років тому. Кілька з них вийшли з ладу, а 55 країна вирішила модернізувати для власних потреб.

Forbes також припускає, що у французьких Повітряних силах залишається близько 20 літаків, які є надлишковими для потреб країни і можуть бути передані Україні. Поширити

За словами журналістів, цілком можливо, що для цих літаків в Україні повинні будуть створити спеціальну інфраструктуру.