Французские солдаты не будут погибать в Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что хочет более подробно обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в Украину во время визита французского лидера в Киев.
Зеленский о вводе войск НАТО в Украину
Зеленский в интервью BFMTV сказал, что "понимает" заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу отправки войск в Украину.
По словам Зеленского, Украине не нужны иностранные войска на своей территории, но его страна могла бы принять инструкторов и технический персонал из стран-членов НАТО.
Отвечая на вопрос о жесткости выступления Эммануэля Макрона по отношению к Владимиру Путину, украинский президент сказал, что считает, что его французский коллега "понял, что Путин его обманул".
Что сказал Макрон о вводе войск в Украину
26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с европейскими лидерами по поддержке Украины намекнул, что на встрече обсуждали возможность отправки войск в Украину, но консенсуса нет.
Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств других союзников, лидеры которых поспешили настаивать на том, что они не собираются разворачивать войска. Среди них – Германия, Великобритания и США.
В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал, что он благодарен за дискуссию, которую инициировал Макрон, добавив, что «ничего нельзя снимать с обсуждений, ни один вариант не может быть отклонен».
Позже лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил изданию L'Independant, что на встрече с главами политсил 7 марта Макрон очертил варианты ввода войск в Украину, используя карты.
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