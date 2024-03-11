Французские солдаты не будут погибать в Украине — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что хочет более подробно обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в Украину во время визита французского лидера в Киев.

Зеленский о вводе войск НАТО в Украину

Зеленский в интервью BFMTV сказал, что "понимает" заявления своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу отправки войск в Украину.

То, что он говорит, что мы не можем ничего исключить, связано с тем, что хочет сделать Путин. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на территории Франции. Но если Путин нападет на страну НАТО, то ситуация будет отличаться. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, Украине не нужны иностранные войска на своей территории, но его страна могла бы принять инструкторов и технический персонал из стран-членов НАТО.

Ваши дети не погибнут в Украине, – заверил он французов. Поделиться

Отвечая на вопрос о жесткости выступления Эммануэля Макрона по отношению к Владимиру Путину, украинский президент сказал, что считает, что его французский коллега "понял, что Путин его обманул".

Мне кажется, он ему больше не доверяет. Поделиться

Что сказал Макрон о вводе войск в Украину

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с европейскими лидерами по поддержке Украины намекнул, что на встрече обсуждали возможность отправки войск в Украину, но консенсуса нет.

Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств других союзников, лидеры которых поспешили настаивать на том, что они не собираются разворачивать войска. Среди них – Германия, Великобритания и США.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал, что он благодарен за дискуссию, которую инициировал Макрон, добавив, что «ничего нельзя снимать с обсуждений, ни один вариант не может быть отклонен».

Позже лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель сообщил изданию L'Independant, что на встрече с главами политсил 7 марта Макрон очертил варианты ввода войск в Украину, используя карты.