На карті безпека Європи. Макрон пояснив свої заяви про відправку військ в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

На карті безпека Європи. Макрон пояснив свої заяви про відправку військ в Україну

Еммануель Макрон
Джерело:  Le Monde

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не воює з Росією, не почне наступ, але «готова ухвалювати рішення, необхідні для того, щоб Росія ніколи не перемогла». 

Ситуація в Україні не вимагає введення військ

Президент Франції 14 березня дав інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і France 2, щоб окреслити майбутню підтримку України.

Він повторив, що не слід виключати введення західних військ в Україну, хоча, за його словами, сьогоднішня ситуація цього не вимагає, але додав, що "всі ці варіанти можливі".

Макрон сказав, що відповідальність за введення військ буде лежати на Москві, і сказав, що Франція не буде вести наступ в Україні.

Макрон сказав, що безпека континенту «поставлена ​​на карту» у війні, яка «є екзистенційною для нашої Європи та для Франції».

Він додав, що "якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові зробити так, щоб Росія ніколи не виграла цю війну".

Сьогодні, щоб в Україні був мир, ми не повинні бути слабкими, і тому ми повинні дивитися на ситуацію ясно, і ми повинні з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові досягти означає досягти нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не виграла.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Макрон назвав Росію супротивником

Макрон сказав, що будь-хто, хто виступає за «обмеження» допомоги Україні, «обирає поразку».

Він додав, що перемога Росії в Україні «зведе до нуля довіру до Європи» і означатиме, що «у нас немає безпеки».

Сьогодні Росія, безумовно, є супротивником. Кремлівський режим є супротивником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти Росії і російського народу, і ми підтримуємо Україну, — сказав Макрон.

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