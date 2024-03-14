На карті безпека Європи. Макрон пояснив свої заяви про відправку військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція не воює з Росією, не почне наступ, але «готова ухвалювати рішення, необхідні для того, щоб Росія ніколи не перемогла».
Ситуація в Україні не вимагає введення військ
Президент Франції 14 березня дав інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і France 2, щоб окреслити майбутню підтримку України.
Він повторив, що не слід виключати введення західних військ в Україну, хоча, за його словами, сьогоднішня ситуація цього не вимагає, але додав, що "всі ці варіанти можливі".
Макрон сказав, що відповідальність за введення військ буде лежати на Москві, і сказав, що Франція не буде вести наступ в Україні.
Макрон сказав, що безпека континенту «поставлена на карту» у війні, яка «є екзистенційною для нашої Європи та для Франції».
Він додав, що "якщо ситуація погіршиться, ми будемо готові зробити так, щоб Росія ніколи не виграла цю війну".
Макрон назвав Росію супротивником
Макрон сказав, що будь-хто, хто виступає за «обмеження» допомоги Україні, «обирає поразку».
Він додав, що перемога Росії в Україні «зведе до нуля довіру до Європи» і означатиме, що «у нас немає безпеки».
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