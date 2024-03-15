Макрон відповів на чергові погрози Путіна щодо ядерної зброї

Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку про неприпустимість загроз з боку країн, які мають ядерний арсенал. На думку лідера Франції, такі дії є неприйнятними, особливо в контексті заяв російського лідера Володимира Путіна.

Макрон про ядерні загрози Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон порадив Путіну не розкидатися на вітер погрозами, коли в арсеналі є ядерна зброя.

Не варто загрожувати, коли у вас є ядерна зброя. Емманюель Макрон Президент Франції

Президент Франції також зазначив, що в останні місяці він не мав переговорів з Путіним, підкресливши, що зв'язок підтримувався в ті моменти, коли це було абсолютно необхідно.

Макрон описав Путіна як лідера, який "занурився в репресіях і авторитаризмі", і звинуватив Росію у прагненні стати дестабілізуючою силою на міжнародній арені.

На закінчення, Макрон висловив думку, що країни, які володіють ядерною зброєю, повинні насамперед відчувати захищеність, наголосивши на важливості стримування та відповідальності перед потенційною ядерною загрозою.

Ми повинні насамперед почуватися захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, у нас є доктрина, — заявив президент Франції. Поширити

Франція створює альянс країн, потенційно готових відправити війська в Україну

Politico 10 березня повідомило, що Франція знаходить союзників для потенційної відправки військ в Україну, серед них Балтійські країни.

Після того, як Макрон підняв питання про те, що в Україну, можливо, доведеться відправити іноземних солдатів, більшість європейських країн — включаючи Німеччину, Чехію та Польщу — заявили, що не мають таких планів.

Проте три балтійські країни набагато більш відкриті до цієї ідеї.

Ніяких «але» бути не може. Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де це найбільше потрібно, — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Поширити

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що присутність сил НАТО в Україні не є немислимою.