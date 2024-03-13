Чи планує Кремль використати ядерну зброю — дані США
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи планує Кремль використати ядерну зброю — дані США

Путін
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати Америки поки не спостерігають ознак того, що Росія готується до ядерного удару по Україні після нових погроз диктатора Володимира Путіна.

Чи планує Кремль використати ядерну зброю

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що Путін своїм новим випадом, ймовірно, вкотре підтвердив ядерну доктрину Росії, за якою вона застосує ядерну зброю, "якщо її суверенітет опиниться під загрозою".

Ми не побачили жодних причин для коригування нашої ядерної позиції, як і жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, — зазначив він.

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вкотре погрожував країнам Заходу.

Зокрема, він заявляв про готовність до ядерного удару "з військово-технічної точки зору". За словами глави Кремля, ядерні ракети нібито постійно перебувають у стані бойової готовності.

При цьому він додав, що необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України "ніколи не було".

Нагадаємо, 29 лютого Путін також погрожував країнам Заходу російською ядерною зброєю. Він вихвалявся конкретними видами озброєнь, які розробили у Росії.

За словами Путіна, необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України ніколи не було.

Російські пропагандисти поцікавилися у очільника Кремля, чи виникало у нього хоч колись таке бажання.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Путін може розпочати ядерну війну. Аналітики попередили про план Росії
Володимир Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року — CNN
ядерка
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін заявив про готовність Росії до ядерної війни — відео
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?