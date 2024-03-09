США готувалися до ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року — CNN

Наприкінці 2022 року США "ретельно готувалися" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні із застосуванням ядерної зброї.

Що вказувало на ймовірний удар РФ ядерною зброєю по Україні

За словами чиновників, адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може використати тактичну або бойову ядерну зброю. При цьому видання вказує на безпрецедентний рівень планування на випадок "непередбачених обставин".

CNN пише, що до висновку про ризик ядерного удару "привів не один показник, а сукупність подій, аналізу і, що особливо важливо, вельми чутливих нових розвідувальних даних".

Як сказав один із чиновників адміністрації, побоювання "були не просто гіпотетичними".

Ми повинні були планувати так, щоб опинитися в найкращому становищі на випадок, якщо ця вже немислима подія справді відбудеться, — заявило джерело. Поширити

Зазначається, що з кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала серію засідань, щоб розробити плани дій на випадок появи дуже чітких ознак того, що росіяни збираються атакувати із застосуванням ядерної зброї.

Як вказує CNN, Росія могла б розглядати тактичний ядерний удар як засіб стримування подальших втрат окупованих територій України, а також будь-якого потенційного нападу на саму РФ.

Видання нагадує, що водночас російська пропагандистська машина поширювала фейк про "українську брудну бомбу", яка, як побоювалися офіційні особи США, могла бути використана як прикриття для російської ядерної атаки.

Крім того, наголошується, що західні спецслужби отримали інформацію про те, що між російськими офіційними особами на той час велися переговори, в яких відкрито обговорювався ядерний удар. Поширити

Водночас США жодного разу не отримували розвідданих, які б вказували на те, що Росія робить кроки щодо мобілізації своїх ядерних сил для проведення такої атаки, пише CNN.

Однак офіційні особи США не були впевнені, що дізнаються про підготовку до удару тактичною ядерною зброєю.

На відміну від стратегічної ядерної зброї, здатної знищувати цілі міста, тактична або бойова ядерна зброя досить мала, щоб її можна було переміщати безшумно, і її можна було б запустити зі звичайних систем, уже розгорнутих на українському полі бою, — зазначають розвідники. Поширити

Загроза ядерного удару, як вказує CNN, зменшилася, коли війна "вступила в період відносного застою", проте США та їхні союзники зберігають пильність.

Що відомо про ядерну зброю РФ

Нагадаємо, за оцінками експертів, наразі РФ має в своєму розпорядженні загалом 5580 ядерних боєзарядів, проте з них на бойовому чергуванні під різного роду носії розгорнуто лише 1710 одиниць.

При цьому ще 2670 боєголовок з "активного" російського ядерного арсеналу перебувають зараз у резерві, а ще 1200 одиниць — це боєзаряди з вичерпаним терміном служби, які Росія ще не утилізувала і продовжує зберігати на своїх сховищах.