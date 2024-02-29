США відреагували на погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї
Категорія
Політика
Дата публікації

США відреагували на погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Речник Держдепу США Метью Міллер назвав погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї безвідповідальними і попередив про відповідні наслідки у разі її застосування. 

Як США реагують на погрози Путіна ядеркою

Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна, - зазначив Міллер.

Він підкреслив, що подібні заяви з боку лідера ядерної держави неприпустимі.

Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї, - зауважив представник Держдепу США.

Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією.

Що відомо про наслідки отримання Росією балістичних ракет від Ірану

Міллер також пообіцяв швидку відповідь світової спільноти у разі передачі Іраном власних балістичних ракет Росії.

Це ще одна ознака поглиблення військового партнерства між Іраном і Росією, оскільки ми неодноразово публічно попереджали, що це партнерство є шкідливим для України, для сусідів Ірану і для міжнародного співтовариства, - підкреслив представник Держдепу.

За його словами, США продемонстрували здатність вживати заходів і реагувати на військове партнерство між Росією та Іраном.

Також Міллер звернув увагу на тісну координацію з їхніми партнерами та союзниками.

Якщо Іран піде далі і продасть Росії балістичні ракети, я можу запевнити вас, що міжнародне співтовариство відповість швидко, - зазначив Міллер.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Білий дім може передати Україні боєприпаси із власних запасів армії США — NYT
Джо Байден та представники Конгресу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагону Остін назвав сценарій війни між США та РФ
Ллойд Остін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?