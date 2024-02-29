Речник Держдепу США Метью Міллер назвав погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї безвідповідальними і попередив про відповідні наслідки у разі її застосування.
Як США реагують на погрози Путіна ядеркою
Він підкреслив, що подібні заяви з боку лідера ядерної держави неприпустимі.
Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією.
Що відомо про наслідки отримання Росією балістичних ракет від Ірану
Міллер також пообіцяв швидку відповідь світової спільноти у разі передачі Іраном власних балістичних ракет Росії.
За його словами, США продемонстрували здатність вживати заходів і реагувати на військове партнерство між Росією та Іраном.
Також Міллер звернув увагу на тісну координацію з їхніми партнерами та союзниками.
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