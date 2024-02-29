Речник Держдепу США Метью Міллер назвав погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї безвідповідальними і попередив про відповідні наслідки у разі її застосування.

Як США реагують на погрози Путіна ядеркою

Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна, - зазначив Міллер. Поширити

Він підкреслив, що подібні заяви з боку лідера ядерної держави неприпустимі.

Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї, - зауважив представник Держдепу США. Поширити

Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією.

Що відомо про наслідки отримання Росією балістичних ракет від Ірану

Міллер також пообіцяв швидку відповідь світової спільноти у разі передачі Іраном власних балістичних ракет Росії.

Це ще одна ознака поглиблення військового партнерства між Іраном і Росією, оскільки ми неодноразово публічно попереджали, що це партнерство є шкідливим для України, для сусідів Ірану і для міжнародного співтовариства, - підкреслив представник Держдепу. Поширити

За його словами, США продемонстрували здатність вживати заходів і реагувати на військове партнерство між Росією та Іраном.

Також Міллер звернув увагу на тісну координацію з їхніми партнерами та союзниками.