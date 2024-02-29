Що відомо про ймовірність екстренної допомоги Україні від США

За інформацією журналістів видання із посиланням на обізнані джерела, наразі варіант надання екстренної військової допомоги Україні перебуває на розгляді представників Білого дому.

Офіційні особи зазначають, що це рішення було б короткостроковим заходом із допомоги Україні поки Конгрес не розгляне запит Байдена на фінансування додаткової допомоги Києву.

Це те, що, як я знаю, є на столі, - зазначив сенатор-демократ Джек Рід, що керує комітетом зі збройних сил. Поширити

Рід, який нещодавно повернувся з України, зазначив, що підтримає це короткострокове рішення.

Чому Білий дім і Пентагон зволікають із допомогою Україні

Зазначається, що в Міноборони США залишається близько 4 млрд доларів для надання екстренної допомоги Україні.

Однак, фонд, за рахунок якого Пентагон поповнював запаси наданої Україні зброї, вичерпався ще у грудні минулого року.

Після цього у Вашингтоні не неважились позбавити частину власних військових складських запасів зброї заради допомоги Україні.

Це мислення змінюється, головним чином через дедалі жахливіше становище України на полі бою. Західні офіційні особи та аналітики кажуть, що українські сухопутні сили поступаються за чисельністю особового складу та озброєння, не мають артилерії, зброї протиповітряної оборони та інших боєприпасів, і вони перебувають у, можливо, найнебезпечнішому становищі з часу перших місяців війни, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

При цьому низка американських посадовці боїться того, що надання Україні військової допомоги з запасів армії США знизить тиск на Конгрес і зменшить шанси на ухвалення фінансування допомоги Україні.

Це також піддало б адміністрацію Байдена критиці з боку республіканців, які звинуватять Білий дім у завданні шкоди Сполученим Штатам на тлі зростання глобальної військової напруженості.