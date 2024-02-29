Белый дом может передать Украине боеприпасы из собственных запасов армии США — NYT
Категория
Политика
Дата публикации

Белый дом может передать Украине боеприпасы из собственных запасов армии США — NYT

Джо Байден и лидеры Конгресса США
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Источник:  The New York Times

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант предоставления экстренной военной помощи Украине из запасов американских вооруженных сил.

Что известно о вероятности экстренной помощи Украине от США

По информации журналистов издания со ссылкой на осведомленные источники, в настоящее время вариант предоставления экстренной военной помощи Украине находится на рассмотрении представителей Белого дома.

Официальные лица отмечают, что это решение было бы краткосрочной мерой помощи Украине пока Конгресс не рассмотрит запрос Байдена на финансирование дополнительной помощи Киеву.

Это то, что, как я знаю, есть на столе, - отметил сенатор-демократ Джек Рид, руководящий комитетом по вооруженным силам.

Недавно вернувшийся из Украины род отметил, что поддержит это краткосрочное решение.

Почему Белый дом и Пентагон затягивают с помощью Украины

Отмечается, что у Минобороны США остается около 4 млрд долларов для оказания экстренной помощи Украине.

Однако фонд, за счет которого Пентагон пополнял запасы предоставленного Украине оружия, иссяк еще в декабре прошлого года.

После этого в Вашингтоне не решались лишить часть собственных военных складских запасов оружия для помощи Украине.

Это мышление меняется, главным образом из-за ужасающего положения Украины на поле боя. Западные официальные лица и аналитики говорят, что украинские сухопутные силы уступают по численности личного состава и вооружения, не имеют артиллерии, оружия противовоздушной обороны и других боеприпасов, и они находятся в, возможно, самом опасном положении со времени первых месяцев войны, - говорится в материале .

При этом ряд американских чиновников боятся того, что предоставление Украине военной помощи из запасов армии США снизит давление на Конгресс и уменьшит шансы на принятие финансирования помощи Украине.

Это также подвергло бы администрацию Байдена критике со стороны республиканцев, обвиняющих Белый дом в причинении ущерба Соединенным Штатам на фоне роста глобальной военной напряженности.

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