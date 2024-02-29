Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант предоставления экстренной военной помощи Украине из запасов американских вооруженных сил.
Что известно о вероятности экстренной помощи Украине от США
По информации журналистов издания со ссылкой на осведомленные источники, в настоящее время вариант предоставления экстренной военной помощи Украине находится на рассмотрении представителей Белого дома.
Официальные лица отмечают, что это решение было бы краткосрочной мерой помощи Украине пока Конгресс не рассмотрит запрос Байдена на финансирование дополнительной помощи Киеву.
Недавно вернувшийся из Украины род отметил, что поддержит это краткосрочное решение.
Почему Белый дом и Пентагон затягивают с помощью Украины
Отмечается, что у Минобороны США остается около 4 млрд долларов для оказания экстренной помощи Украине.
Однако фонд, за счет которого Пентагон пополнял запасы предоставленного Украине оружия, иссяк еще в декабре прошлого года.
После этого в Вашингтоне не решались лишить часть собственных военных складских запасов оружия для помощи Украине.
При этом ряд американских чиновников боятся того, что предоставление Украине военной помощи из запасов армии США снизит давление на Конгресс и уменьшит шансы на принятие финансирования помощи Украине.
Это также подвергло бы администрацию Байдена критике со стороны республиканцев, обвиняющих Белый дом в причинении ущерба Соединенным Штатам на фоне роста глобальной военной напряженности.
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