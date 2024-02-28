Как считает команда ISW, новая тактика российских захватчиков в Донецкой области заключается в непрерывном ведении боевых действий с целью истощения ВСУ.

Армия РФ не сбавляет темпы наступления возле Авдеевки

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что солдаты РФ пытаются использовать появившиеся после захвата Авдеевки тактические возможности.

Поэтому российские захватчики поддерживают относительно высокий темп наступательных операций и намерены продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки и не дать бойцам ВСУ установить более надежные и труднопроходимые оборонительные линии на этом участке фронта.

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, армия РФ существенно увеличила численность штурмовых групп на Таврийском направлении из небольших групп в составе отделений к взводам и даже ротам.

В настоящее время российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали оборонные позиции для прикрытия своего выхода из Авдеевки и отражения последующих российских наступательных операций. Поделиться

Фото: InstitutefortheStudyofWar

Как дальше могут развиваться события вокруг Авдеевки

Согласно прогнозам американских аналитиков, армия РФ может захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели.

Несмотря на это, рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой водоем, вполне возможно, замедлят и без того относительно медленный темп продвижения солдат РФ.

В Институте изучения войны предполагают, что эта проблематичная местность может существенно снизить дальнейшие тактические преимущества россиян.