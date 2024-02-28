В США предупреждают о новой тактике армии РФ в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

В США предупреждают о новой тактике армии РФ в Донецкой области

армия РФ
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Источник:  ISW

Как считает команда ISW, новая тактика российских захватчиков в Донецкой области заключается в непрерывном ведении боевых действий с целью истощения ВСУ.

Армия РФ не сбавляет темпы наступления возле Авдеевки

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что солдаты РФ пытаются использовать появившиеся после захвата Авдеевки тактические возможности.

Поэтому российские захватчики поддерживают относительно высокий темп наступательных операций и намерены продвинуться как можно дальше в районе Авдеевки и не дать бойцам ВСУ установить более надежные и труднопроходимые оборонительные линии на этом участке фронта.

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, армия РФ существенно увеличила численность штурмовых групп на Таврийском направлении из небольших групп в составе отделений к взводам и даже ротам.

В настоящее время российские войска сосредотачивают атаки к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска создали оборонные позиции для прикрытия своего выхода из Авдеевки и отражения последующих российских наступательных операций.

Ситуация в Донецкой области
Фото: InstitutefortheStudyofWar

Как дальше могут развиваться события вокруг Авдеевки

Согласно прогнозам американских аналитиков, армия РФ может захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки в ближайшие недели.

Несмотря на это, рельеф местности и водные объекты к западу от города, особенно пролегающий между Бердичами и Семеновкой-Орловкой водоем, вполне возможно, замедлят и без того относительно медленный темп продвижения солдат РФ.

В Институте изучения войны предполагают, что эта проблематичная местность может существенно снизить дальнейшие тактические преимущества россиян.

Кроме того, это позволит бойцам ВСУ занять подготовленные оборонные позиции, которые, вероятно, будут способствовать конечной кульминации нынешних российских наступательных усилий в этом районе, по крайней мере, до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы.

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