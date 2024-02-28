У США попереджають про нову тактику армії РФ у Донецькій області
Категорія
Україна
Дата публікації

У США попереджають про нову тактику армії РФ у Донецькій області

армія РФ
Джерело:  ISW

Як вважає команда ISW, нова тактика російських загарбників на Донеччині полягає у безперервному веденні бойових дій з метою виснаження ЗСУ.

Армія РФ не зменшує темпи наступу біля Авдіївки

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що солдати РФ намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки.

Саме тому російські загарбники підтримують відносно високий темп наступальних операцій й мають намір просунутися якомога далі в районі Авдіївки й не дати бійцям ЗСУ встановити надійніші та важкопрохідні оборонні лінії на цій ділянці фронту.

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, армія РФ суттєво збільшили чисельність штурмових груп на Таврійському напрямку з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки і Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття наступних російських наступальних операцій.

Ситуація в Донецькій області
Фото: InstitutefortheStudyofWar

Яка далі можуть розвиватися події навколо Авдіївки

Згідно з прогнозами американських аналітиків, армія РФ може захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки протягом найближчих тижнів.

Попри це, рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від міста, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, цілком можливо, сповільнять і без того відносно повільний темп просування солдатів РФ.

В Інституті вивчення війни припускають, що ця проблематична місцевість може суттєво знизити подальші тактичні переваги росіян.

Окрім того, це дасть можливість бійцям ЗСУ зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи.

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