Когда Украина сможет подписать соглашение о гарантиях безопасности с США — планы МИД

Украина ждет от США принятия решения о продлении помощи. После этого может быть подписано соглашение о безопасности.
Когда планируется подписание гарантий безопасности с США
Глава МИД добавил, что соглашение о безопасности содержит конкретику. Поэтому такое соглашение может быть подписано, когда США узнают, каким ресурсом оперируют.
Министр подчеркнул, что Украина не сомневается, что такое соглашение будет подписано с США.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединился еще ряд стран.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.
12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
В ходе визита в Европу президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией. Также в Украине были подписаны соглашения с Данией, Италией и Канадой.
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