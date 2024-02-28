Когда Украина сможет подписать соглашение о гарантиях безопасности с США — планы МИД
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Украина сможет подписать соглашение о гарантиях безопасности с США — планы МИД

сша
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Источник:  Голос Америки

Украина ждет от США принятия решения о продлении помощи. После этого может быть подписано соглашение о безопасности.

Когда планируется подписание гарантий безопасности с США

Вечером – стулья, утром – деньги… То есть сначала деньги, потом подписание, – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что соглашение о безопасности содержит конкретику. Поэтому такое соглашение может быть подписано, когда США узнают, каким ресурсом оперируют.

Эти соглашения о гарантиях они очень конкретны. Там прописываются суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этого соглашения. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика, – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

министр иностранных дел Украины

Министр подчеркнул, что Украина не сомневается, что такое соглашение будет подписано с США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединился еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В ходе визита в Европу президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией. Также в Украине были подписаны соглашения с Данией, Италией и Канадой.

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