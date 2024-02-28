Коли Україна зможе підписати угоду про гарантії безпеки з США — плани МЗС

Україна чекає від США ухвалення рішення щодо продовження допомоги. Після цього може бути підписана безпекова угода.

Коли планується підписання гарантій безпеки з США

Ввечері — стільці, зранку — гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання, — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Поширити

Глава МЗС додав, що безпекова угода містить конкретику. Тому така угода може бути підписана, коли США знатимуть, яким ресурсом оперують.

Ці угоди про гарантії вони ж дуже конкретні. Там прописуються суми, конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. І Сполучені Штати зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння який ресурс знаходиться в їхньому розпорядженні. Ось така логіка, — сказав Кулеба. Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України

Міністр наголосив, що Україна не має жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Під час візиту до Європи президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією. Також в Україні були підписані угоди з Данією, Італією та Канадою.