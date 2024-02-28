Коли Україна зможе підписати угоду про гарантії безпеки з США — плани МЗС

Україна чекає від США ухвалення рішення щодо продовження допомоги. Після цього може бути підписана безпекова угода.
Коли планується підписання гарантій безпеки з США
Глава МЗС додав, що безпекова угода містить конкретику. Тому така угода може бути підписана, коли США знатимуть, яким ресурсом оперують.
Міністр наголосив, що Україна не має жодних сумнівів, що така угода буде підписана з США.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.
12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Під час візиту до Європи президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією. Також в Україні були підписані угоди з Данією, Італією та Канадою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-