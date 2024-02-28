В Пентагоне рассматривают вариант привлечения последних резервов в размере 4 млрд долларов на предоставление военной помощи Украине.

Что известно о рассмотрении Пентагоном варианта новой военной помощи Украине

Журналисты издания отмечают, что у Минобороны США еще около 4 млрд долларов средств из президентского фонда на помощь Украине.

Однако в Пентагоне не хотели использовать эти средства в отсутствие гарантий, что эти деньги будут возмещены в случае одобрения Конгрессом запроса на финансирование дополнительной помощи Украине.

Отмечается, что изъятие вооружений из запасов Минобороны США для помощи Украине может повлиять на обороноспособность американской армии.

Однако, поскольку Украина все больше нуждается в помощи со стороны США, а Палата представителей отказывается рассматривать соответствующий запрос президента Джо Байдена, в Пентагоне обсуждают пути использования хотя бы части резервных средств для оказания помощи.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в последние несколько недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более трудной.

Что говорят в Пентагоне

По словам представителя Минобороны США, подполковника Гаррона Гарна, Пентагон продолжает призывать Конгресс об одобрении запроса на помощь Украине.

В Пентагоне отметили, что департамент может пойти дальше и потратить часть этих 4 млрд долларов, даже не найдя внутри страны денег, которые можно было бы использовать для их пополнения.

Но для Пентагона не было бы ничего беспрецедентного в том, чтобы найти дополнительные, непредвиденные источники финансирования, говорится в материале издания. Поделиться

Пресссекретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему нечего объявить, но Пентагон продолжает изучать способы продления поддержки Украины.

Итак, да, хотя у нас есть полномочия в размере 4,2 миллиарда долларов, у нас нет средств для пополнения этих запасов, если мы их потратим. И поскольку сроков не видно, нам приходится принимать эти трудные решения, – отметил Райдер. Поделиться

Каким может быть новый пакет военной помощи от США

В прошлом году Министерство обороны объявило, что обнаружило ошибку в бухгалтерском учете, из-за которой Министерство обороны завысило сумму помощи, оказываемой Украине, на 6,2 млрд долларов.

Отдельный представитель министерства обороны сообщил CNN, что следующий пакет помощи Украине, если он поступит, обязательно будет включать в себя критически важные боеприпасы.

Также продолжаются дискуссии о том, как и где заранее разместить военную технику, чтобы ее можно было быстрее отправить в Украину, как только будут определены дополнительные источники финансирования.