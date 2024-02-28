У Пентагоні розглядають варіант залучення останніх резервів у розмірі 4 млрд доларів на надання військової допомоги Україні.

Що відомо про розгляд Пентагоном варіанту нової військової допомоги Україні

Журналісти видання зазначають, що Міноборони США ще має близько 4 млрд доларів коштів з президентського фонду на допомогу Україні.

Однак у Пентагоні не хотіли використовувати ці кошти за відсутності гарантій, що ці гроші будуть відшкодовані у разі схвалення Конгресом запиту на фінансування додаткової допомоги Україні.

Зазначається, що вилучення озброєнь із запасів Міноборони США для допомоги Україні може вплинути на обороноздатність американської армії.

Однак оскільки Україна дедалі більше потребує допомоги з боку США, а Палата представників відмовляється розглядати відповідний запит президента Джо Байдена, у Пентагоні обговорюють шляхи використання хоча б частини резервних коштів для надання допомоги.

Жодних рішень поки що не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани Б стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.

Що кажуть у Пентагоні

За словами представника Міноборони США, підполковника Гаррона Гарна, наразі Пентагон продовжує закликати Конгрес щодо схвалення запиту на допомогу Україні.

У Пентагоні зазначили, що департамент може піти далі і витратити частину цих 4 млрд доларів, навіть не знайшовши всередині країни грошей, які можна було б використати для їхнього поповнення.

Але для Пентагону не було б нічого безпрецедентного в тому, щоб знайти додаткові, непередбачені джерела фінансування, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що йому нічого оголосити, але Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.

Отже, так, хоча у нас є повноваження в розмірі 4,2 мільярда доларів, у нас немає коштів для поповнення цих запасів, якщо ми їх витратимо. І оскільки термінів не видно, нам доводиться ухвалювати ці важкі рішення, — зазначив Райдер. Поширити

Яким може бути новий пакет військової допомоги від США

Минулого року Міністерство оборони оголосило, що виявило помилку в бухгалтерському обліку, через яку Міністерство оборони завищило суму допомоги, яку воно надавало Україні, на 6,2 млрд доларів.

Окремий представник міністерства оборони повідомив CNN, що наступний пакет допомоги Україні, якщо він надійде, обов'язково включатиме критично важливі боєприпаси.

Також тривають дискусії про те, як і де заздалегідь розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну, щойно буде визначено додаткові джерела фінансування.