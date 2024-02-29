Представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия безответственными и предупредил о соответствующих последствиях в случае его применения.

Как США реагируют на угрозы Путина ядерной

Мы не в первый раз видим безответственную риторику Владимира Путина, - отметил Миллер. Поделиться

Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны лидера ядерного государства недопустимы.

Мы в прошлом общались частно и непосредственно с Россией о последствиях применения ядерного оружия, - отметил представитель Госдепа США. Поделиться

Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но США пристально смотрят за ситуацией.

Что известно о последствиях получения Россией баллистических ракет от Ирана.

Миллер также пообещал скорый ответ мирового сообщества в случае передачи Ираном собственных баллистических ракет России.

Это еще один признак углубления военного партнерства между Ираном и Россией, поскольку мы неоднократно публично предупреждали, что это партнерство вредно для Украины, для соседей Ирана и для международного сообщества, - подчеркнул представитель Госдепа. Поделиться

По его словам, США продемонстрировали способность принимать меры и реагировать на военное партнерство между Россией и Ираном.

Миллер также обратил внимание на тесную координацию с их партнерами и союзниками.