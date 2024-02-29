Представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия безответственными и предупредил о соответствующих последствиях в случае его применения.
Как США реагируют на угрозы Путина ядерной
Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны лидера ядерного государства недопустимы.
Он рассказал, что пока признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, нет. Но США пристально смотрят за ситуацией.
Что известно о последствиях получения Россией баллистических ракет от Ирана.
Миллер также пообещал скорый ответ мирового сообщества в случае передачи Ираном собственных баллистических ракет России.
По его словам, США продемонстрировали способность принимать меры и реагировать на военное партнерство между Россией и Ираном.
Миллер также обратил внимание на тесную координацию с их партнерами и союзниками.
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