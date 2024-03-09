США готовились к ядерному удару РФ по Украине в конце 2022 года – CNN

В конце 2022 года США "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия.

Что указывало на вероятный удар РФ ядерным оружием по Украине

По словам чиновников, администрация Байдена была особенно озабочена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие. При этом издание указывает на беспрецедентный уровень планирования на случай "непредвиденных обстоятельств".

CNN пишет, что к выводу о риске ядерного удара "привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных".

Как сказал один из чиновников администрации, опасения "были не просто гипотетическими".

Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в лучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет, — заявил источник. Поделиться

С конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай появления очень четких признаков того, что россияне собираются атаковать с применением ядерного оружия.

Как указывает CNN, Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания дальнейших потерь оккупированных территорий Украины, а также любого потенциального нападения на РФ.

Издание напоминает, что российская пропагандистская машина распространяла фейк об "украинской грязной бомбе", которая, как опасались официальные лица США, могла быть использована в качестве прикрытия для российской ядерной атаки.

Кроме того, отмечается, что западные спецслужбы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами велись переговоры, в которых открыто обсуждался ядерный удар. Поделиться

В то же время США ни разу не получали разведданных, указывающих на то, что Россия делает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения такой атаки, пишет CNN.

Однако официальные лица США не были уверены, что узнают о готовящемся тактическом ядерном оружии.

В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было перемещать бесшумно, и его можно было бы запустить из обычных систем, уже развернутых на украинском поле боя, — отмечают разведчики. Поделиться

Угроза ядерного удара, как указывает CNN, уменьшилась, когда война "вступила в период относительного застоя", однако США и их союзники сохраняют бдительность.

Что известно о ядерном оружии РФ

Напомним, по оценкам экспертов, в настоящее время РФ располагает 5580 ядерными боезарядами, однако из них на боевом дежурстве под разного рода носители развернуто лишь 1710 единиц.

При этом еще 2670 боеголовок из "активного" российского ядерного арсенала находятся сейчас в резерве, а еще 1200 единиц — это боезаряды с истекшим сроком службы, которые Россия еще не утилизировала и продолжает хранить на своих хранилищах.