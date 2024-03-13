Планирует ли Кремль использовать ядерное оружие — данные США

Соединенные Штаты Америки пока не наблюдают признаков того, что Россия готовится к ядерному удару по Украине после новых угроз диктатора Владимира Путина.

Планирует ли Кремль использовать ядерное оружие

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что Путин своим новым выпадом, вероятно, еще раз подтвердил ядерную доктрину России, по которой она применит ядерное оружие, "если его суверенитет окажется под угрозой".

Мы не увидели никаких причин для корректировки нашей ядерной позиции, как никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, — отметил он. Поделиться

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал странам Запада.

В частности, он заявлял о готовности к ядерному удару "с военно-технической точки зрения". По словам главы Кремля, ядерные ракеты якобы постоянно находятся в боевой готовности.

При этом он добавил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины "никогда не было".

Напомним, 29 февраля Путин также угрожал странам Запада российским ядерным оружием. Он хвастался конкретными видами вооружений, которые были разработаны в России.

По словам Путина, необходимости применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины никогда не было.

Российские пропагандисты поинтересовались у главы Кремля, возникало ли у него хоть когда-нибудь такое желание.