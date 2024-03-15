Що відомо про прагнення Путіна розмістити ядерну зброю у космосі

Журналісти видання зазначають, що такі плани є частиною зусиль РФ з посилення власної космічної програми.

Кремлівський диктатор цинічно заявив, що Росія діє у рамках виключних компетенцій, яких нібито не має в інших країн.

При цьому у матеріалі видання підкреслюється, що наразі не було проведено жодної демонстрації ядерного теплового двигуна.

При цьому в Росії вже більше 10 років працюють над створенням космічного транспортного модуля з ядерною силовою установкою.

Минулого року Міноборони США і НАСА обрали Lockheed Martin Corp. для проектування і розробки першого ядерного термоядерного ракетного двигуна, який планується випробувати у космосі.

Існує прецедент використання ядерної енергії в космічних місіях та в інших віддалених районах Землі.

Так, США використовували плутоній-238 як джерело живлення для комп'ютерів, наукових приладів та іншого обладнання на космічних місіях, в той час як Росія використовувала інші радіоактивні матеріали для живлення віддалених маяків і атомних підводних човнів.

Чим погрожує Україні та ЄС розміщення РФ ядерної зброї у Білорусі

Як зазначається у матеріалі видання Foreign policy, Росія розмістила ядерну зброю на території Білорусі, а кремлівський диктатор Володимир Путін вже неодноразово погрожував ядерним ударом у відповідь на підтримку України західними державами.

Ядерна зброя РФ на території Білорусі

Західні розвідники і фахівці з відкритих джерел витратили місяці на відстеження статусу російського розгортання в Білорусі, яке сам Путін оформив як попередження Заходу.

Перекидання зброї в Білорусь знаменує собою одну з найзахідніших точок розгортання ядерного арсеналу Кремля.

Росіяни можуть дістати ядерними ракетами, які в них є на їхній території, будь-яку точку НАТО. Це ніяк не змінить ситуацію із загрозою. Тож це суто політичне послання, — попереджає колишній високопоставлений представник США з контролю над озброєннями і заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер. Поширити

При цьому посадовці та аналітики у ЄС попереджають, що бурхлива публічна реакція на розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі грає на руку виключно Кремлю.

Яка, власне, різниця? Ось чому всі розмови про те, що "Господи, у нас є ядерна зброя в Білорусі, подивіться, що станеться". Та годі. Це всього лише російський план, щоб відвернути увагу від України в нашому порядку денному. Але насправді це не має жодного значення для того, як поводиться Росія, — заявляє міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Поширити

При цьому аналітики попереджають, що загрози застосування Росією ядерної зброї можуть посилитись найближчим часом.

Путін хоче переконатися, що в нинішніх американських і європейських дебатах про продовження допомоги Україні, присутня тривога. Україна і союзники НАТО в Європі не те, щоб застраховані від цих загроз, але вони не мають тієї шокової цінності, яка була в перші дні вторгнення, — підкреслює Готтемюллер. Поширити

На думку представників розвідки США, Кремль, скоріш за все, не прагне до відкритого збройного конфлікту з НАТО, однак покладатиметься на ядерну зброю у питанні стримування Заходу.

Аналітики наводять поширене твердження, Росія має на озброєнні близько 6 тис ядерних боєголовок.

Наразі у Вашингтона і Москви залишився тільки один договір про контроль над ядерними озброєннями — новий договір СНО, дію якого Кремль призупинив в односторонньому порядку 2023 року.

Росія вже розмістила в Білорусі ракети "Іскандер", здатні нести ядерну зброю, до кінця 2022 року.

За оцінками естонської розвідки, Білорусь також стала домом для 2500-4000 членів найманців ПВКВ "Вагнера. Багато з них розміщені на старій радянській ракетній базі за 50 миль від Мінська.

До жовтня 2023 року високопоставлений литовський дипломат та інші західні чиновники повідомили, що Росія побудувала в Білорусі спеціальні сховища і залізничні системи для потенційного розміщення ядерного арсеналу.

Москва також почала підготовку пілотів у Білорусі для використання літаків, здатних розгорнути ядерну зброю.

За словами Ханса Крістенсена, директора проєкту з ядерної інформації у Федерації американських учених, у місті Асиповичі, розташованому недалеко від російської бази ракет "Іскандер", за останні півтора року влада побудувала чотиришаровий захисний паркан і гарнізонні гаражі для потенційного зберігання пускових установок і боєголовок.

У північно-східній частині Білорусі, у місті Прудок, Росія, схоже, побудувала бункер і великий складський гараж поруч із залізничним під'їздом.

Кремль стверджує, що поставив на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.

Росіяни також приймають на озброєння нові атомні підводні човни з крилатими ракетами.

Вони запустили гіперзвукові крилаті ракети по Україні, але їх вдалося хоча збити за допомогою американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.