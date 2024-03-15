Кремлівський диктатор Володимир Путін наказав уряду РФ знайти гроші на розробку плану щодо створення космічного корабля із ядерною силовою установкою.
Що відомо про прагнення Путіна розмістити ядерну зброю у космосі
Журналісти видання зазначають, що такі плани є частиною зусиль РФ з посилення власної космічної програми.
Кремлівський диктатор цинічно заявив, що Росія діє у рамках виключних компетенцій, яких нібито не має в інших країн.
При цьому у матеріалі видання підкреслюється, що наразі не було проведено жодної демонстрації ядерного теплового двигуна.
При цьому в Росії вже більше 10 років працюють над створенням космічного транспортного модуля з ядерною силовою установкою.
Минулого року Міноборони США і НАСА обрали Lockheed Martin Corp. для проектування і розробки першого ядерного термоядерного ракетного двигуна, який планується випробувати у космосі.
Існує прецедент використання ядерної енергії в космічних місіях та в інших віддалених районах Землі.
Так, США використовували плутоній-238 як джерело живлення для комп'ютерів, наукових приладів та іншого обладнання на космічних місіях, в той час як Росія використовувала інші радіоактивні матеріали для живлення віддалених маяків і атомних підводних човнів.
Чим погрожує Україні та ЄС розміщення РФ ядерної зброї у Білорусі
Як зазначається у матеріалі видання Foreign policy, Росія розмістила ядерну зброю на території Білорусі, а кремлівський диктатор Володимир Путін вже неодноразово погрожував ядерним ударом у відповідь на підтримку України західними державами.
Західні розвідники і фахівці з відкритих джерел витратили місяці на відстеження статусу російського розгортання в Білорусі, яке сам Путін оформив як попередження Заходу.
Перекидання зброї в Білорусь знаменує собою одну з найзахідніших точок розгортання ядерного арсеналу Кремля.
При цьому посадовці та аналітики у ЄС попереджають, що бурхлива публічна реакція на розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі грає на руку виключно Кремлю.
При цьому аналітики попереджають, що загрози застосування Росією ядерної зброї можуть посилитись найближчим часом.
На думку представників розвідки США, Кремль, скоріш за все, не прагне до відкритого збройного конфлікту з НАТО, однак покладатиметься на ядерну зброю у питанні стримування Заходу.
Аналітики наводять поширене твердження, Росія має на озброєнні близько 6 тис ядерних боєголовок.
Наразі у Вашингтона і Москви залишився тільки один договір про контроль над ядерними озброєннями — новий договір СНО, дію якого Кремль призупинив в односторонньому порядку 2023 року.
Росія вже розмістила в Білорусі ракети "Іскандер", здатні нести ядерну зброю, до кінця 2022 року.
За оцінками естонської розвідки, Білорусь також стала домом для 2500-4000 членів найманців ПВКВ "Вагнера. Багато з них розміщені на старій радянській ракетній базі за 50 миль від Мінська.
До жовтня 2023 року високопоставлений литовський дипломат та інші західні чиновники повідомили, що Росія побудувала в Білорусі спеціальні сховища і залізничні системи для потенційного розміщення ядерного арсеналу.
Москва також почала підготовку пілотів у Білорусі для використання літаків, здатних розгорнути ядерну зброю.
За словами Ханса Крістенсена, директора проєкту з ядерної інформації у Федерації американських учених, у місті Асиповичі, розташованому недалеко від російської бази ракет "Іскандер", за останні півтора року влада побудувала чотиришаровий захисний паркан і гарнізонні гаражі для потенційного зберігання пускових установок і боєголовок.
У північно-східній частині Білорусі, у місті Прудок, Росія, схоже, побудувала бункер і великий складський гараж поруч із залізничним під'їздом.
Кремль стверджує, що поставив на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети на рідкому паливі.
Росіяни також приймають на озброєння нові атомні підводні човни з крилатими ракетами.
Вони запустили гіперзвукові крилаті ракети по Україні, але їх вдалося хоча збити за допомогою американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.
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