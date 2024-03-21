По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, железнодорожное сообщение с Крымом, которое Россия строит на оккупированных территориях Украины, – важная цель.

В ГУР предупредили о строительстве Россией железной дороги в Крым

Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских сил обороны — это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же, — подчеркнул Юсов. Поделиться

Представитель ГУР добавил, что Россия продолжает использовать железнодорожное сообщение как главный элемент обеспечения логистики оккупационной армии в Украине.

В настоящее время, как отметил Юсов, российских окупантов не устраивает ситуация с неотвратимой угрозой разрушения Крымского моста.

Кроме того, даже сейчас этот мост работает со значительными ограничениями.

Поэтому страна-агрессорка РФ пытается построить железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

Юсов предупредил, что Украина уже противодействует планам окупантов построить железнодорожное сообщение с Крымом.

Если же удастся, то как долго и как эффективно она сможет работать? — спрашивает представитель ГУР. Поделиться

Что известно о планах РФ построить железную дорогу с оккупированных территорий в Крым

В октябре прошлого года глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил о планах России по строительству железной дороги в Крым с оккупированных территорий Украины.

Согласно плану врага, она должна проходить из Ростова-на-Дону через временно оккупированные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря в Крым.

Эта информация появилась после того, как украинские защитники успешно атаковали нарушивший его работу Крымский мост.