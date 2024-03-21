За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, залізничне сполучення із Кримом, яке Росія будує на окупованих територіях України — важлива ціль.
У ГУР попередили щодо будівництва Росією залізниці до Криму
Представник ГУР додав, що Росія продовжує використовувати залізничне сполучення, як головний елемент забезпечення логістики окупаційної армії в Україні.
Наразі, як зазначив Юсов, російських окупантів не влаштовує ситуація із невідворотньою загрозою руйнування Кримського мосту.
Окрім цього, навіть зараз це міст працює із значними обмеженнями.
Через це країна-агресорка РФ намагається побудувати залізничне сполучення із окупованим Кримом.
Юсов попередив, що Україна вже протидіє планам окупантів побудувати залізничне сполучення із Кримом.
Що відомо про плани РФ побудувати залізницю з окупованих територій до Криму
У жовтні минулого року глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про плани Росії щодо будівництва залізниці до Криму з окупованих територій України.
Згідно з планом ворога, вона має проходити з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.
Ця інформація з'явилася після того, як українські захисники успішно атакували Кримський міст, що порушило його роботу.
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