У ГУР назвали нову важливу ціль в окупованому РФ Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР назвали нову важливу ціль в окупованому РФ Криму

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, залізничне сполучення із Кримом, яке Росія будує на окупованих територіях України — важлива ціль.  

У ГУР попередили щодо будівництва Росією залізниці до Криму

Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони — це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само, — підкреслив Юсов.

Представник ГУР додав, що Росія продовжує використовувати залізничне сполучення, як головний елемент забезпечення логістики окупаційної армії в Україні.

Наразі, як зазначив Юсов, російських окупантів не влаштовує ситуація із невідворотньою загрозою руйнування Кримського мосту.

Окрім цього, навіть зараз це міст працює із значними обмеженнями.

Через це країна-агресорка РФ намагається побудувати залізничне сполучення із окупованим Кримом.

Юсов попередив, що Україна вже протидіє планам окупантів побудувати залізничне сполучення із Кримом.

Якщо все ж таки вдасться, то як довго і як ефективно вона зможе працювати? — питається представник ГУР.

Що відомо про плани РФ побудувати залізницю з окупованих територій до Криму

У жовтні минулого року глава Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про плани Росії щодо будівництва залізниці до Криму з окупованих територій України.

Згідно з планом ворога, вона має проходити з Ростова-на-Дону через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.

Ця інформація з'явилася після того, як українські захисники успішно атакували Кримський міст, що порушило його роботу.

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