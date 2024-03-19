Візит Шойгу в окупований Крим. Розвідка Британії назвала головну причину

Як зазначають британські розвідники, візит глави Міноборони РФ Сергія Шойгу був ще однією спробою Кремля врятувати Чорноморський флот від остаточного знищення Україною.
Шойгу в Криму. Що відомо про плани Росії
Команда Шойгу має намір обмежити свої операції у східній частині Чорного моря, адже усвідомлює, що Україна не припинить своїх потужних ударів.
За словами британських розвідників, Шойгу ознайомився з оновленими даними про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні.
Окрім того, поплічник Путіна заявив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту з метою зменшення ризиків від українських безпілотних літальних апаратів, зокрема й надводних.
Як відомо, також глава Міноборони РФ наполягав на проведенні щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.
Російський міністр почав вимагати у своїх підопічних негайно встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності.
У Британії проаналізували задачі нового командувача Чорноморського флоту РФ
Нещодавно стало відомо, що новим головнокомандувачем Чорноморського флоту РФ став Олександр Мойсеєва замість Ніколая Євменова.
Розвідка Британії припускає, що першим завданням адмірала Мойсеєва на посаді буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та впровадження змін, спрямованих на підвищення боєздатності флоту в регіоні.
Що важливо розуміти, хоча адмірал Мойсеєв, який раніше був командувачем Північного флоту, є кадровим підводником, він також командував Чорноморським флотом у 2018-2019 роках.
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