Візит Шойгу в окупований Крим. Розвідка Британії назвала головну причину

Як зазначають британські розвідники, візит глави Міноборони РФ Сергія Шойгу був ще однією спробою Кремля врятувати Чорноморський флот від остаточного знищення Україною.

Шойгу в Криму. Що відомо про плани Росії

Команда Шойгу має намір обмежити свої операції у східній частині Чорного моря, адже усвідомлює, що Україна не припинить своїх потужних ударів.

Успіхи України у проведенні асиметричної морської ударної кампанії призвели до того, що 17 березня міністр оборони Росії Сергєй Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму, — йдеться в звіті Міноборони Великої Британії. Поширити

За словами британських розвідників, Шойгу ознайомився з оновленими даними про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні.

Окрім того, поплічник Путіна заявив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту з метою зменшення ризиків від українських безпілотних літальних апаратів, зокрема й надводних.

Як відомо, також глава Міноборони РФ наполягав на проведенні щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.

Російський міністр почав вимагати у своїх підопічних негайно встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності.

Російський військово-морський флот, найімовірніше, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози посилюється, — вважають британські розвідники. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OU9Qq7F1Ee #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GHPjJC5ML0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2024

У Британії проаналізували задачі нового командувача Чорноморського флоту РФ

Нещодавно стало відомо, що новим головнокомандувачем Чорноморського флоту РФ став Олександр Мойсеєва замість Ніколая Євменова.

Розвідка Британії припускає, що першим завданням адмірала Мойсеєва на посаді буде стабілізація безпекової ситуації в Чорному морі та впровадження змін, спрямованих на підвищення боєздатності флоту в регіоні.