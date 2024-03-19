Визит Шойгу в оккупированный Крым. Разведка Британии назвала главную причину
Категория
Мир
Дата публикации

Визит Шойгу в оккупированный Крым. Разведка Британии назвала главную причину

Минобороны Британии
Шойгу
Читати українською

Как отмечают британские разведчики, визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был еще одной попыткой Кремля спасти Черноморский флот от окончательного уничтожения Украиной.

Шойгу в Крыму. Что известно о планах России

Команда Шойгу намерена ограничить свои операции в восточной части Черного моря, понимая, что Украина не прекратит своих мощных ударов.

Успехи Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привели к тому, что 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму, — сказано в отчете Минобороны Великобритании.

По словам британских разведчиков, Шойгу ознакомился с обновленными данными об украинских операциях и обсудил эффективность российских военно-морских сил в регионе.

Кроме того, приспешник Путина заявил о новых мерах для подразделений Черноморского флота с целью уменьшения рисков от украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе и надводных.

Как известно, глава Минобороны РФ настаивал на проведении ежедневных учений по противодействию беспилотникам, которые позволят экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.

Российский министр потребовал у своих подопечных немедленно установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности.

Российский военно-морской флот, вероятнее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы усиливается, — считают британские разведчики.

В Британии проанализировали задачи нового командующего Черноморским флотом РФ

Недавно стало известно, что новым главнокомандующим Черноморским флотом РФ стал Александр Моисеева вместо Николая Евменова.

Разведка Британии предполагает, что первой задачей адмирала Моисеева в должности будет стабилизация ситуации в безопасности в Черном море и внедрение изменений, направленных на повышение боеспособности флота в регионе.

Что важно понимать, хотя адмирал Моисеев, ранее бывший командующим Северным флотом, является кадровым подводником, он также командовал Черноморским флотом в 2018-2019 годах.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Шойгу соврал о захвате Крынок — объяснение аналитиков
Сергей Шойгу
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин перед Шойгу публично признал неэффективность ПВО армии РФ
Владимир Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шойгу срочно приехал в оккупированный Крым — известна причина
Сергей Шойгу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?