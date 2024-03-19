Визит Шойгу в оккупированный Крым. Разведка Британии назвала главную причину

Как отмечают британские разведчики, визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был еще одной попыткой Кремля спасти Черноморский флот от окончательного уничтожения Украиной.
Шойгу в Крыму. Что известно о планах России
Команда Шойгу намерена ограничить свои операции в восточной части Черного моря, понимая, что Украина не прекратит своих мощных ударов.
По словам британских разведчиков, Шойгу ознакомился с обновленными данными об украинских операциях и обсудил эффективность российских военно-морских сил в регионе.
Кроме того, приспешник Путина заявил о новых мерах для подразделений Черноморского флота с целью уменьшения рисков от украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе и надводных.
Как известно, глава Минобороны РФ настаивал на проведении ежедневных учений по противодействию беспилотникам, которые позволят экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.
Российский министр потребовал у своих подопечных немедленно установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности.
В Британии проанализировали задачи нового командующего Черноморским флотом РФ
Недавно стало известно, что новым главнокомандующим Черноморским флотом РФ стал Александр Моисеева вместо Николая Евменова.
Разведка Британии предполагает, что первой задачей адмирала Моисеева в должности будет стабилизация ситуации в безопасности в Черном море и внедрение изменений, направленных на повышение боеспособности флота в регионе.
Что важно понимать, хотя адмирал Моисеев, ранее бывший командующим Северным флотом, является кадровым подводником, он также командовал Черноморским флотом в 2018-2019 годах.
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