Визит Шойгу в оккупированный Крым. Разведка Британии назвала главную причину

Как отмечают британские разведчики, визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу был еще одной попыткой Кремля спасти Черноморский флот от окончательного уничтожения Украиной.

Шойгу в Крыму. Что известно о планах России

Команда Шойгу намерена ограничить свои операции в восточной части Черного моря, понимая, что Украина не прекратит своих мощных ударов.

Успехи Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привели к тому, что 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму, — сказано в отчете Минобороны Великобритании. Поделиться

По словам британских разведчиков, Шойгу ознакомился с обновленными данными об украинских операциях и обсудил эффективность российских военно-морских сил в регионе.

Кроме того, приспешник Путина заявил о новых мерах для подразделений Черноморского флота с целью уменьшения рисков от украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе и надводных.

Как известно, глава Минобороны РФ настаивал на проведении ежедневных учений по противодействию беспилотникам, которые позволят экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.

Российский министр потребовал у своих подопечных немедленно установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности.

Российский военно-морской флот, вероятнее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы усиливается, — считают британские разведчики. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OU9Qq7F1Ee #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GHPjJC5ML0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2024

В Британии проанализировали задачи нового командующего Черноморским флотом РФ

Недавно стало известно, что новым главнокомандующим Черноморским флотом РФ стал Александр Моисеева вместо Николая Евменова.

Разведка Британии предполагает, что первой задачей адмирала Моисеева в должности будет стабилизация ситуации в безопасности в Черном море и внедрение изменений, направленных на повышение боеспособности флота в регионе.