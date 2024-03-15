Кремлевский диктатор Владимир Путин в день так называемых президентских выборов в РФ перед главой минобороны страны-агрессорки признал, что российские ПВО не способны эффективно противодействовать атакам украинских ПВО.

Путин признал срыв избирательной кампании в РФ из-за атак со стороны Украины

Путин во время публичного выступления в день так называемых выборов открыто заявил, что атаки украинских БПЛА срывают процесс проведения избирательной кампании в России.

Он также перед главой Минобороны РФ Сергеем Шойгом заявил, что распиаренные новые российские ПВО не смогли сбить все цели во время атак 15 марта.

Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совбеза России.

В целях сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается совершить ряд преступных, демонстративных, вооруженных акций, — цинично заявил Путин. Поделиться

Далее в своей речи он упомянул об ударах по мирным населенным пунктам РФ и признал, что 5% целей Москва сбить не смогла.

Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Однако у нас есть пострадавшие, — признает кремлевский диктатор. Поделиться

В довершение лидер РФ утешил родственников пострадавших обещанием на словах о предоставлении помощи.

Как РФ проводит под дулами автоматов псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Российские пропагандисты и коллаборанты на оккупированных территориях Украины приходят в местные жители и заставляют их голосовать за кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают российские оппозиционные Telegram-каналы.

Отмечается, что так называемые выборы президента РФ на оккупированных украинских территориях начались еще в начале недели.

Подконтрольные Кремлю пропагандистские СМИ дерзко врут, что явка составляет от 30 до 50%.

Оккупационные власти отправляют в дома избирателей "агитаторов" с корзинами для бюллетеней, которых сопровождают солдаты с автоматами.

В Telegram-канале "Можем объяснить" отмечается, что российские оккупанты допускают к голосованию жителей с украинскими паспортами.

Таким образом, власти РФ зафиксировали на "новых территориях" в два раза больше избирателей, чем людей, имеющих российские паспорта.

Также на "выборы" людей привлекают концертами и бесплатными угощениями.

Кроме того, например, в Горловке на Донетчине во время голосования общественный транспорт тоже сделать безвозмездным.

Один из читателей Telegram-канала рассказал, что бесплатный транспорт предоставляют и работодатели. После того, как сотрудники предприятия проголосовали, им накрывают стол или же обещают дать отгул.