Путін перед Шойгу публічно визнав неефективність ППО армії РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін перед Шойгу публічно визнав неефективність ППО армії РФ

Путін, Шойгу та Герасимов
Джерело:  online.ua

Кремлівський диктатор Володимир Путін у день так званих президентських виборів у РФ перед главою міноборони країни-агресорки визнав, що російські ППО нездатні ефективно протидіяти атакам українських ППО. 

Путін визнав зрив виборчої кампанії у РФ через атаки з боку України

Путін під час публічного виступу у день так званих виборів відкрито заявив, що атаки українських БпЛА зривають процес проведення виборчої кампанії в Росії.

Він також перед главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що розпіарені нові російські ППО не змогли збити всі цілі під час атак 15 березня.

Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Радбезу Росії.

З метою зірвати процес голосування, залякати людей хоча б у прикордонних з Україною областях, київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних, збройних акцій, — цинічно заявив Путін.

Далі у своїй промові він згадав про удари по мирних населених пунктах РФ і визнав, що 5% цілей Москва збити не змогла.

Близько 95% ракет і снарядів противника знищуються нашими засобами ППО. Проте, у нас є постраждалі, — визнає кремлівський диктатор.

На довершення лідер РФ втішив родичів постраждалих обіцянкою на словах про надання допомоги.

Як РФ проводить під дулами автоматів псевдовибори на окупованих територіях України

Російські пропагандисти та колаборанти на окупованих територіях України приходять до місцевих жителів та змушують їх голосувати за кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські опозиційні Telegram-канали. 

Зазначається, що так звані вибори “президента” РФ на окупованих українських територіях почались ще на початку тижня.

Підконтрольні Кремлю пропагандистські ЗМІ зухвало брешуть, що явка нібито складає від 30 до 50%.

Окупаційна влада відправляє в домівки виборців "агітаторів" з кошиками для бюлетенів, яких супроводжують солдати з автоматами. 

У Telegram-каналі "Можем объяснить" зазначається, що російські окупанти допускають до голосування жителів із українськими паспортами.

Таким чином влада РФ зафіксувала на "нових територіях" в два рази більше виборців, ніж людей, які мають російські паспорти.

Також на "вибори" людей заманюють концертами та безплатними частуваннями.

Крім того, наприклад, у Горлівці, що на Донеччині, під час голосування громадський транспорт теж зробити безоплатним. 

Один із читачів Telegram-каналу розповів, що безплатний транспорт надають і роботодавці. Після того, як співробітники підприємства проголосували, їм накривають стіл або ж обіцяють дати відгул. 

Одним із головних принципів виборів закон проголошує свободу сформувати і висловити волю. Для цього мають дотримуватися всі базові права і свободи людини, але воєнний стан передбачає їх обмеження. Тому вибори в умовах воєнного стану взагалі проводити не можна. Власне, до 2022 року така заборона була прямо прописана в законодавстві, але її скасували, — підкреслює політичний експерт Станіслав Андрійчук.

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