В окупованому Севастополі лунали вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО

Ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога. Окупаційна влада заявляє про роботу ППО.
Вибухи в Криму: що відомо
Місцеві Телеграм-канали повідомляють, у Севастополі нібито було влучання по кораблям, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму.
Також, за словами місцевих жителів, у Козачій бухті, на місці розташування 810 бригади морської піхоти є прильоти. Нібито горить якийсь об'єкт.
Моніторингові пабліки повідомляють, що російська тактична авіація покидає Крим задля відведення бортів від ракетних ударів.
Також попереджають про небезпеку у таких містах як Джанкой, Євпаторія та Саки.
Крим.Реалії пише, що у Севастополі було чути не менше шести вибухів. За словами кореспондента, звуки вибухів дуже сильні, є влучання, видно заграву в межах міста, в районі Козацької бухти.
У ГУР попередили щодо будівництва Росією залізниці до Криму
Презставник ГУР Андрій Юсов сказав, що будівництво Росією залізниці до Криму — це серйозний виклик та загроза. Відповідно, для українських Сил оборони — це значуща ціль.
Представник ГУР додав, що Росія продовжує використовувати залізничне сполучення, як головний елемент забезпечення логістики окупаційної армії в Україні.
Наразі, як зазначив Юсов, російських окупантів не влаштовує ситуація із невідворотньою загрозою руйнування Кримського мосту.
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