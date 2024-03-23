В окупованому Севастополі лунали вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО

Ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога. Окупаційна влада заявляє про роботу ППО.

Вибухи в Криму: що відомо

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, у Севастополі нібито було влучання по кораблям, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму.

Також, за словами місцевих жителів, у Козачій бухті, на місці розташування 810 бригади морської піхоти є прильоти. Нібито горить якийсь об'єкт.

Моніторингові пабліки повідомляють, що російська тактична авіація покидає Крим задля відведення бортів від ракетних ударів.

Також попереджають про небезпеку у таких містах як Джанкой, Євпаторія та Саки.

Крим.Реалії пише, що у Севастополі було чути не менше шести вибухів. За словами кореспондента, звуки вибухів дуже сильні, є влучання, видно заграву в межах міста, в районі Козацької бухти.

У ГУР попередили щодо будівництва Росією залізниці до Криму

Презставник ГУР Андрій Юсов сказав, що будівництво Росією залізниці до Криму — це серйозний виклик та загроза. Відповідно, для українських Сил оборони — це значуща ціль.

Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само, — підкреслив Юсов. Поширити

Представник ГУР додав, що Росія продовжує використовувати залізничне сполучення, як головний елемент забезпечення логістики окупаційної армії в Україні.