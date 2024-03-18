Жители российского Белгорода заявляют о прилете и взрыве на одном из местных предприятий. Взрывы также раздались в оккупированном Севастополе.

Что известно о взрыве на предприятии в Белгороде

По информации российских Telegram-каналов, взрывы в Белгороде прогремели примерно в 19:30.

Из-за взрыва, как сообщается, жители поселка Разумное вблизи Белгорода заявили об отключении света.

Позже стало известно, что в городе при обстреле было повреждено промышленное здание.

"Прилет" якобы был на предприятии на улице Волчанской.

Впоследствии россияне заявили, что якобы ПВО сбила 8 воздушных целей на подлете в город.

В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.

Также поврежден легковой автомобиль. ⠀ В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль.

Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов: Умное и Крутое Лог. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Российские Telegram-каналы также сообщают, что в Грайворонском горокруге погиб мужчина в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский.

Еще у одного мужчины после атаки проникают осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей.

Еще одна пострадавшая получила ранения в результате обстрела села Головчино.

Женщина с черепно-мозговой травмой обратилась в Борисовскую ЦРБ. Позже бригадой скорой ее доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

В Грайвороне от прямого попадания снарядов вспыхнули два дома и один автомобиль.

Пожарными расчетами очаги возгорания были ликвидированы. Также разные повреждения получили 2 автомобиля и 11 частных домовладений — выбиты окна, иссеченные кровли, фасады и ограждения.

В селе Гора-Подол повреждены 5 частных домовладений.

В поселке Горьковский разные повреждения получили четыре домовладения и несколько хозяйственных построек. В селе Головчино выбиты окна и окна в двух домовладениях.

Что известно о взрывах в Севастополе

Вечером 18 марта серия мощных взрывов прогремела в оккупированном Россией Севастополе на территории Крыма.

По словам местных жителей, в Севастополе было по меньшей мере два взрыва. Они прозвучали около 20.30 по киевскому времени.

Также сообщается, что россияне останавливали движение по Крымскому мосту.

Между тем, в Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали сообщения местных жителей, заявляющих о громких звуках над городом.

Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о якобы работе ПВО недалеко от Крымского моста. Там якобы был сбит беспилотник.

Тем временем партизаны из телеграмм-канала "Атеш" намекнули, что взрывы в оккупированном Севастополе связаны с аннексией города в 2014 году.

В движении сопротивления заметили, что ожидают результаты, возникшие после "хлопка".