В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях

В Легионе "Свобода России" опубликовали потери российских войск по состоянию на утро 18 марта в результате проведения ограниченной военной операции в Белгородской и Курской областях.
Потери РФ в Белгородской и Курской областях
В ЛСР отметили, что за несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей, российские войска "понесли огромные потери в живой силе и технике."
По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:
Личный состав:
Безвозвратные потери: 613 военнослужащих
Санитарные потери: 829 военнослужащих
В плену: 27 военнослужащих
Уничтоженная техника:
7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
6 гаубиц Д-30
4 БТР
4 миномета
2 МТ-12 «Рапира»
2 2С19 «Города-С»
2 БПЛА ZALA
1 БМ 21 "Град"
1 СПГ
1 комплекс «Муром»
1 станция РЭБ
1 ретранслятор
2 единицы бронированных автомобилей техники
2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Выведенная из строя техника:
1 танк Т-80ПВМ
1 танк Т-72
1 БМП
1 БМ 21 "Град"
2 МТ-ЛБ
1 Мста-Б
1 ТОС-2
1 БМ 21 "Град"
1 2С1 «Гвоздика»
1 станция РЭБ
1 бронированный автомобиль
20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Также, как заявили в ЛСР, уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в селе Горьковский и т.д.
В ЛСР считают, что наибольший ущерб получил имидж Путина как фигуры, которая, якобы, может сохранять под контролем ситуацию в стране.
Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях
12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.
Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские добровольцы на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-