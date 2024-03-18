В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях

В Легионе "Свобода России" опубликовали потери российских войск по состоянию на утро 18 марта в результате проведения ограниченной военной операции в Белгородской и Курской областях.

Потери РФ в Белгородской и Курской областях

В ЛСР отметили, что за несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей, российские войска "понесли огромные потери в живой силе и технике."

Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, ставших бессмысленными жертвами больных путинских амбиций. Поделиться

По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

Личный состав:

Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

Санитарные потери: 829 военнослужащих

В плену: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиц Д-30

4 БТР

4 миномета

2 МТ-12 «Рапира»

2 2С19 «Города-С»

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс «Муром»

1 станция РЭБ

1 ретранслятор

2 единицы бронированных автомобилей техники

2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 «Гвоздика»

1 станция РЭБ

1 бронированный автомобиль

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Также, как заявили в ЛСР, уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в селе Горьковский и т.д.

В ЛСР считают, что наибольший ущерб получил имидж Путина как фигуры, которая, якобы, может сохранять под контролем ситуацию в стране.

Путин привел войну в Россию. Русские города пылают, путинская военная машина превращена в пепел, кремлевская артиллерия стирает с лица землю одну русскую деревню за другой. А самое главное, что Путин пожирает жизнь людей – солдат и гражданских – исключительно во имя сохранения своей персональной власти. Поделиться

Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях

12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские добровольцы на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".