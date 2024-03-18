В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях

ЛСР
Читати українською
Источник:  Легион "Свобода России"

В Легионе "Свобода России" опубликовали потери российских войск по состоянию на утро 18 марта в результате проведения ограниченной военной операции в Белгородской и Курской областях.

Потери РФ в Белгородской и Курской областях

В ЛСР отметили, что за несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей, российские войска "понесли огромные потери в живой силе и технике."

Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, ставших бессмысленными жертвами больных путинских амбиций.

По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

Личный состав:

  • Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

  • Санитарные потери: 829 военнослужащих

  • В плену: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

  • 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

  • 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

  • 6 гаубиц Д-30

  • 4 БТР

  • 4 миномета

  • 2 МТ-12 «Рапира»

  • 2 2С19 «Города-С»

  • 2 БПЛА ZALA

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 СПГ

  • 1 комплекс «Муром»

  • 1 станция РЭБ

  • 1 ретранслятор

  • 2 единицы бронированных автомобилей техники

  • 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

  • 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

  • 1 танк Т-80ПВМ

  • 1 танк Т-72

  • 1 БМП

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 2 МТ-ЛБ

  • 1 Мста-Б

  • 1 ТОС-2

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 2С1 «Гвоздика»

  • 1 станция РЭБ

  • 1 бронированный автомобиль

  • 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Также, как заявили в ЛСР, уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в селе Горьковский и т.д.

В ЛСР считают, что наибольший ущерб получил имидж Путина как фигуры, которая, якобы, может сохранять под контролем ситуацию в стране.

Путин привел войну в Россию. Русские города пылают, путинская военная машина превращена в пепел, кремлевская артиллерия стирает с лица землю одну русскую деревню за другой. А самое главное, что Путин пожирает жизнь людей – солдат и гражданских – исключительно во имя сохранения своей персональной власти.

Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях

12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские добровольцы на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сиббат заявляет о захвате администрации Горьковского в России
Сиббат
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Добровольцы Сибату заявили о захвате Козинки на Белгородщине
ЛСР и Сиббат захватили Козинку
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР и РДК показали уничтожение опорного пункта роты армии РФ – видео
танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?