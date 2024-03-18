ЛСР и РДК продолжают уничтожать армию РФ

Подготовка ландшафта приема российских освободительных сил, сообщили в ЛСР и РДК. Поделиться

Как отмечается, минометная батарея 1-го механизированного батальона и взвода ударных БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легиона нанесли удары по ротному опорному пункту армии РФ.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщин прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

17 марта бойцы добровольческих повстанческих подразделений РДК, ЛСР и Сиббат заявили об установлении контроля за населенным пунктом Козинка в Белгородской области.

Кроме этого, подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации.