Российские добровольцы продолжают ограниченную военную операцию в приграничных областях России. У них уже есть определенные успехи, что продемонстрировало серьезную слабость РФ.

Как в Сухопутных войсках прокомментировали операцию российских добровольцев

Борьба россиян с россиянами — довольно неожиданное действо, однако оно уже успело продемонстрировать, как плохо у России защищены границы. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко проанализировал работу российских добровольцев.

Российский добровольческий корпус проводит военную операцию в Белгородской и Курской областях. В частности, добровольцы 16 декабря сообщили, что в 17:00 начнется массированный обстрел Белгорода, поэтому призвали местных эвакуироваться или находиться в безопасных местах.

Россияне воюют с россиянами на российской территории, чтобы избавить россиян от российского режима. Могли ли мы о таком мечтать раньше? Сейчас против российского режима воюют добровольцы, которые, однако, уже регулярные подразделения, у них есть на вооружении тяжелая техника. Их усиливает артиллерия и авиация. А провести такую операцию без агентурной сети и без поддержки местных — им было бы крайне тяжело. Иван Тимочко Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ

Границы России охраняли пограничники, подчиняющиеся ФСБ. Их пытались поддерживать войска росгвардии, которые недавно Владимир Путин приказал вооружить тяжелой бронетехникой.

В свое время россияне даже создавали территориальную оборону в приграничных с Украиной областях. Однако все это не помешало российским добровольцам приступить к успешной операции.

Где регулярная армия, где территориальная оборона? А российская терроборона сражается против украинских войск на территории Украины, потому что линейных подразделений на поле боя России не хватает. Теперь они оказались перед вызовом, когда заходят российские добровольческие подразделения, а им сопротивляться в первые часы и дни никто не может, — заметил Тимочко. Поделиться

Как это может повлиять на выборы президента РФ

В предыдущие разы, когда российские добровольцы прорвали границу, российские медиа, очевидно, по указанию властей, мало распространяли информацию об этом инциденте. На этот раз все обстоит несколько иначе.

Перед выборами Путин посвятил целую речь российским добровольцам, где озвучивал, что не даст им сорвать выборы на территории России. Что их обязательно уничтожат и что российские добровольцы, мол, не представляют серьезной угрозы.

Путин лично уделил им внимание. Он же уделяет внимание противнику только тогда, когда его боится, или когда понимает, что противник серьезный. РДК, Сиббат, легион "Свобода России" провели военную операцию на отлично. Политически это даже срезонировало больше самой боевой работы, — подчеркнул Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск подчеркнул, что военная операция российских добровольцев — без преувеличения очень профессиональная, а проводят ее действительно мотивированные бойцы.