У Сухопутних військах оцінили операцію РДК у Росії

Російські добровольці продовжують обмежену військову операцію у прикордонних областях Росії. У них вже є певні успіхи, що продемонструвало серйозну слабкість РФ.
Як у Сухопутних військах прокоментували операцію російських добровольців
Боротьба росіян із росіянами — доволі неочікуване дійство, однак воно вже встигло продемонструвати, як погано у Росії захищені кордони. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко проаналізував роботу російських добровольців.
Російський добровольчий корпус проводить військову операцію у Бєлгородській та Курській областях. Зокрема, добровольці 16 грудня повідомили, що о 17:00 розпочнеться масований обстріл Бєлгорода, тому закликали місцевих евакуюватися або ж перебувати у безпечних місцях.
Кордони Росії охороняли прикордонники, які є підпорядковуються ФСБ. Їх намагалися підтримувати війська росгвардії, яких нещодавно Владімір Путін наказав озброїти важкою бронетехнікою.
Свого часу росіяни навіть створювали територіальну оборону у прикордонних з Україною областях. Проте все це не завадило російським добровольцям розпочати успішну операцію.
Як це може вплинути на вибори президента РФ
У попередні рази, коли російські добровольці прорвали кордон, російські медіа, очевидно, за вказівкою влади, мало поширювали інформацію про цей інцидент. Цього разу все дещо інакше.
Перед виборами Путін цілу промову присвятив російським добровольцям, де озвучував, що не дасть їм зірвати вибори на території Росії. Що їх обов'язково знищать і що російські добровольці, мовляв, не є серйозною загрозою.
Путін особисто приділив їм увагу. А він приділяє увагу противнику лише тоді, коли його боїться, або коли розуміє, що противник серйозний. РДК, Сиббат, легіон "Свобода Росії" наразі провели військову операцію на відмінно. Політично це навіть зрезонувало більше, ніж сама бойова робота, — підкреслив Тимочко.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив, що військова операція російських добровольців — без перебільшення надзвичайно фахова, а проводять її справді вмотивовані бійці.
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