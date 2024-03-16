Буданов пообещал помогать РДК и Легиону "Свобода России" в рейдах

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона", совершающие операции на территории Белгордской и Курской областей РФ, "становятся силой", и Украина будет им помогать.

Что сказал Кирилл Буданов о деятельности РДК и Легиона "Свобода России"

Однозначно эта субъектность появляется, их уже нельзя назвать группировками, это становится сила. Их сейчас несколько, они действуют вместе, близки к объединению по принципам совместного видения трансформации РФ. К ним будут присоединяться многие оппозиционные силы РФ, которые находятся как внутри их страны, так и временно за рубежом, — сказал Буданов. Поделиться

Буданов заявил, что, по данным украинской разведки, представители этих движений "не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил".

Они помогают нам с первого дня событий 24 февраля, воюют достаточно неплохо. Они были во многих горячих точках в Украине. Мы попытаемся помочь им по мере наших возможностей. Кирилл Буданов руководитель ГУР

В то же время Буданов назвал причины, почему в РФ не произошло мощных внутренних протестов. Первая причина, по его словам, "моральная", потому что "Россия — это реально страна рабов".

Второй причиной является отсутствие работы в российских регионах и возможностей заработать другим путем, кроме как присоединиться к вооруженным силам страны-агрессора.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.