Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона", совершающие операции на территории Белгордской и Курской областей РФ, "становятся силой", и Украина будет им помогать.
Что сказал Кирилл Буданов о деятельности РДК и Легиона "Свобода России"
Буданов заявил, что, по данным украинской разведки, представители этих движений "не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил".
В то же время Буданов назвал причины, почему в РФ не произошло мощных внутренних протестов. Первая причина, по его словам, "моральная", потому что "Россия — это реально страна рабов".
Второй причиной является отсутствие работы в российских регионах и возможностей заработать другим путем, кроме как присоединиться к вооруженным силам страны-агрессора.
Что происходит в Белгородской и Курской областях
Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.
Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.
РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.
Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.
Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.
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