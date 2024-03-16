Буданов пообіцяв допомагати РДК і Легіону "Свобода Росії" в рейдах

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону", які здійснюють операції на території Бєлгордської та Курської областей РФ, "стають силою", і Україна буде їм допомагати.

Що сказав Кирило Буданов про діяльність РДК і Легіону "Свобода Росії"

Однозначно ця суб’єктність з’являється, їх уже не можна назвати угрупованнями, це вже стає сила. Їх зараз кілька, вони діють разом, близькі до об’єднання на принципах спільного бачення трансформації РФ. До них будуть доєднуватись багато опозиційних сил РФ, які знаходяться як всередині їхньої країни, так і тимчасово за кордоном, — сказав Буданов. Поширити

Буданов заявив, що, за даними української розвідки, представники цих рухів "не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил".

Вони допомагають нам з першого дня подій 24 лютого, воюють вони досить непогано. Вони були в багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей. Кирило Буданов очільник ГУР

Водночас Буданов назвав причини, чому в РФ не відбулося потужних внутрішніх протестів. Перша причина, за його словами, "моральна", бо "Росія — це реально країна рабів".

Другою ж причиною є відсутність роботи в російських регіонах і можливостей заробити іншим шляхом, окрім як доєднатися до збройних сил країни-агресора.

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

Путінські війська власноруч обстрілюють Бєлгород, намагаючись звинуватити у всьому РДК та ЛСР.