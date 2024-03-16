РДК заявив, що армія РФ стріляє по будинках на Бєлгородщині — відео

Бійці “Російського добровольчого корпусу” відповіли на закиди російського Міністерства оборони про те, що повстанців нібито вибили з території Бєлгородскої області.
Армія РФ рівняє з землею Козинку — РДК
РДК заявили про те, що російські військові обстрілюють цивільних жителів у Козинці Бєлгородської області.
МО РФ та російські ЗМІ поширюють брехливі новини про те, що всі «диверсанти» та «терористи» давно вибиті з Білгородської області. Але на прикладі нп Козинки ми бачимо, що в спробі видавити бійців РДК і СібБата танк ВР РФ рівняє будинки громадян Росії із землею.
“Ти давно втратив свою легітимність” — звернення ЛСР, РДК та Сиббату до Путіна
16 березня бійці ЛСР, РДК та Сиббату вкотре звернулися до президента Росії Володимира Путіна з приводу “виборів” на території країни.
У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди.
Бійці закликали Путіна “припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій”.
Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливо, коли звучать сигнали повітряної тривоги. Ти давно втратив свою легітимність.
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