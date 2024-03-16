РДК заявив, що армія РФ стріляє по будинках на Бєлгородщині — відео

Бійці “Російського добровольчого корпусу” відповіли на закиди російського Міністерства оборони про те, що повстанців нібито вибили з території Бєлгородскої області.

Армія РФ рівняє з землею Козинку — РДК

РДК заявили про те, що російські військові обстрілюють цивільних жителів у Козинці Бєлгородської області.

МО РФ та російські ЗМІ поширюють брехливі новини про те, що всі «диверсанти» та «терористи» давно вибиті з Білгородської області. Але на прикладі нп Козинки ми бачимо, що в спробі видавити бійців РДК і СібБата танк ВР РФ рівняє будинки громадян Росії із землею.

“Ти давно втратив свою легітимність” — звернення ЛСР, РДК та Сиббату до Путіна

16 березня бійці ЛСР, РДК та Сиббату вкотре звернулися до президента Росії Володимира Путіна з приводу “виборів” на території країни.

Володимире Путіне, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення. Поширити

У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди.

Бійці закликали Путіна “припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій”.