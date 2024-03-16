РДК заявил, что армия РФ стреляет по домам на Белгородщине — видео

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" ответили на упреки российского Министерства обороны о том, что повстанцев якобы выбили с территории Белгородской области.

Армия РФ ровняет с землей Козинку — РДК

РДК заявила о том, что российские военные обстреливают гражданских жителей в Козинке Белгородской области.

МО РФ и российские СМИ распространяют лживые новости о том, что все “диверсанты” и “террористы” давно выбиты из Белгородской области. Но на примере Козинки мы видим, что в попытке выдавить бойцов РДК и СибБата танк ВС РФ ровняет дома граждан России с землей.

"Ты давно потерял свою легитимность" — обращение ЛСР, РДК и Сиббата к Путину

16 марта бойцы ЛСР, РДК и Сиббата в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу "выборов" на территории страны.

Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. Поделиться

В этой связи, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди.

Бойцы призвали Путина "прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий".