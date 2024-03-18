ЛСР та РДК продовжують знищувати армію РФ

Підготовка ландшафту прийому російських визвольних сил, — повідомили в ЛСР та РДК. Поширити

Як зазначається, мінометна батарея 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легіону завдали ударів по ротному опорному пункту армії РФ.

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

17 березня бійці добровольчих повстанських підрозділів РДК, ЛСР та Сиббат заявили про встановлення контролю над населеним пунктом Козинка у Бєлгородській області.

Окрім цього підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації.