У ЛСР вперше назвали втрати військ РФ у Бєлгородській та Курській областях
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У ЛСР вперше назвали втрати військ РФ у Бєлгородській та Курській областях

ЛСР
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

У Легіоні “Свобода Росії” опублікували втрати російських військ станом на ранок 18 березня у результаті проведення обмеженої військової операції у Бєлгородській та Курській областях.

Втрати РФ у Бєлгородській та Курській областях

У ЛСР зазначили, що за кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей, російські війська “зазнали величезних втрат у живій силі та техніці.”

Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій.

Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:

Особистий склад:

  • Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

  • Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

  • Взято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

  • 7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

  • 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

  • 6 гаубиць Д-30

  • 4 БТР

  • 4 міномети

  • 2 МТ-12 «Рапіра»

  • 2 2С19 «Міста-С»

  • 2 БПЛА ZALA

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 ЗПГ

  • 1 комплекс «Муром»

  • 1 станція РЕБ

  • 1 ретранслятор

  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки

  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

  • 1 танк Т-80ПВМ

  • 1 танк Т-72

  • 1 БМП

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 2 МТ-ЛБ

  • 1 Мста-Б

  • 1 ТОС-2

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 2С1 «Гвоздика»

  • 1 станція РЕБ

  • 1 броньований автомобіль

  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Також, як заявили в ЛСР, знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у селі Горьківський тощо.

У ЛСР вважають, що найбільшої шкоди отримав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні.

Путін привів війну до Росії. Російські міста палають, путінська військова машина перетворена на попіл, кремлівська артилерія стирає з лиця землю одне російське село за іншим. А найголовніше те, що Путін пожирає життя людей – солдатів та цивільних – виключно в ім'я збереження своєї персональної влади.

Обмежена військова операція в Бєлгородській та Курській областях

12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські добровольці на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".

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