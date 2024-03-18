У ЛСР вперше назвали втрати військ РФ у Бєлгородській та Курській областях

У Легіоні “Свобода Росії” опублікували втрати російських військ станом на ранок 18 березня у результаті проведення обмеженої військової операції у Бєлгородській та Курській областях.
Втрати РФ у Бєлгородській та Курській областях
У ЛСР зазначили, що за кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей, російські війська “зазнали величезних втрат у живій силі та техніці.”
Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:
Особистий склад:
Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців
Санітарні втрати: 829 військовослужбовців
Взято в полон: 27 військовослужбовців
Знищена техніка:
7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
6 гаубиць Д-30
4 БТР
4 міномети
2 МТ-12 «Рапіра»
2 2С19 «Міста-С»
2 БПЛА ZALA
1 БМ 21 "Град"
1 ЗПГ
1 комплекс «Муром»
1 станція РЕБ
1 ретранслятор
2 одиниці броньованих автомобілів техніки
2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
Виведена з ладу техніка:
1 танк Т-80ПВМ
1 танк Т-72
1 БМП
1 БМ 21 "Град"
2 МТ-ЛБ
1 Мста-Б
1 ТОС-2
1 БМ 21 "Град"
1 2С1 «Гвоздика»
1 станція РЕБ
1 броньований автомобіль
20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
Також, як заявили в ЛСР, знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у селі Горьківський тощо.
У ЛСР вважають, що найбільшої шкоди отримав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні.
Обмежена військова операція в Бєлгородській та Курській областях
12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.
Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські добровольці на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".
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