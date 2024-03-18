У Легіоні “Свобода Росії” опублікували втрати російських військ станом на ранок 18 березня у результаті проведення обмеженої військової операції у Бєлгородській та Курській областях.

Втрати РФ у Бєлгородській та Курській областях

У ЛСР зазначили, що за кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей, російські війська “зазнали величезних втрат у живій силі та техніці.”

Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій. Поширити

Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:

Особистий склад:

Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

Взято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30

4 БТР

4 міномети

2 МТ-12 «Рапіра»

2 2С19 «Міста-С»

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 ЗПГ

1 комплекс «Муром»

1 станція РЕБ

1 ретранслятор

2 одиниці броньованих автомобілів техніки

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 «Гвоздика»

1 станція РЕБ

1 броньований автомобіль

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Також, як заявили в ЛСР, знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у селі Горьківський тощо.

У ЛСР вважають, що найбільшої шкоди отримав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні.

Путін привів війну до Росії. Російські міста палають, путінська військова машина перетворена на попіл, кремлівська артилерія стирає з лиця землю одне російське село за іншим. А найголовніше те, що Путін пожирає життя людей – солдатів та цивільних – виключно в ім'я збереження своєї персональної влади. Поширити

Обмежена військова операція в Бєлгородській та Курській областях

12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські добровольці на території РФ діють як "самостійні структури та організації", які складаються з російських громадян і відповідно "знаходяться у себе вдома".