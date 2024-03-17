Сиббат заявляє про захоплення адміністрації Горьковського у Росії

Російські визвольні сили, які воюють на боці України, продовжують звільняти населені пункти РФ з-під контролю режиму диктатора Путіна.

Бійці Сиббату зайшли в Горьковський на Бєлгородщині

Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації, — йдеться в заяві Сибірського батальйону, який воює на боці Збройних сил України. Поширити

Окрім того, бійці Сиббату опублікували фото, на якому топчуть російський прапор, який став символом зла, війни та смерті.

Варто зазначити, що Горьковський (рос. Горьковский) — це селище у Грайворонському районі Бєлгородської області Російської Федерації.

Населений пункт розташований у східній частині української суцільної етнічної території — східній Слобожанщині.

Населення становить 429 осіб. Входить до складу муніципального утворення Грайворонський міський округ.

ЛСР, РДК та Сиббат разом звернулися до Путіна

16 березня бійці представники Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу “виборів” на території країни-агресорки.

Володимире Путіне, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас поставлена тобою адміністрація, попри неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення. Денис Нікітін Командир РДК

Бійці вимагають у очільника Кремля “припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій”.