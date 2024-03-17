Сиббат заявляє про захоплення адміністрації Горьковського у Росії

Російські визвольні сили, які воюють на боці України, продовжують звільняти населені пункти РФ з-під контролю режиму диктатора Путіна.
Бійці Сиббату зайшли в Горьковський на Бєлгородщині
Окрім того, бійці Сиббату опублікували фото, на якому топчуть російський прапор, який став символом зла, війни та смерті.
Варто зазначити, що Горьковський (рос. Горьковский) — це селище у Грайворонському районі Бєлгородської області Російської Федерації.
Населений пункт розташований у східній частині української суцільної етнічної території — східній Слобожанщині.
Населення становить 429 осіб. Входить до складу муніципального утворення Грайворонський міський округ.
ЛСР, РДК та Сиббат разом звернулися до Путіна
16 березня бійці представники Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу “виборів” на території країни-агресорки.
Бійці вимагають у очільника Кремля “припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій”.
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