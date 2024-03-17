Сиббат заявляет о захвате администрации Горьковского в России
Категория
Мир
Дата публикации

Сиббат заявляет о захвате администрации Горьковского в России

Сиббат
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Источник:  Сибирский Батальон

Российские освободительные силы, воюющие на стороне Украины, продолжают освобождать населенные пункты РФ из-под контроля режима диктатора Путина.

Бойцы Сиббата зашли в Горьковский на Белгородщине

Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации, — сказано в заявлении Сибирского батальона, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины.

Кроме того, бойцы Сиббата опубликовали фото, на котором топчут российский флаг, ставший символом зла, войны и смерти.

Стоит отметить, что Горьковский — это поселок в Грайворонском районе Белгородской области Российской Федерации.

Населенный пункт расположен в восточной части украинской сплошной этнической территории — восточной Слобожанщине.

Население по переписи 2001 года составляло 429 человек. Входит в состав муниципального образования “Грайворонский городской округ”.

ЛСР, РДК и Сиббат вместе обратились к Путину

16 марта бойцы “Русского Добровольческого Корпуса”, Легиона «Свобода России» и Сибирского батальона записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу выборов на территории страны-агрессорки.

Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время, поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения.

Денис Никитин

Денис Никитин

Командир РДК

Бойцы требуют у главы Кремля "прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий".

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