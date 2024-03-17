Российские освободительные силы, воюющие на стороне Украины, продолжают освобождать населенные пункты РФ из-под контроля режима диктатора Путина.
Бойцы Сиббата зашли в Горьковский на Белгородщине
Кроме того, бойцы Сиббата опубликовали фото, на котором топчут российский флаг, ставший символом зла, войны и смерти.
Стоит отметить, что Горьковский — это поселок в Грайворонском районе Белгородской области Российской Федерации.
Населенный пункт расположен в восточной части украинской сплошной этнической территории — восточной Слобожанщине.
Население по переписи 2001 года составляло 429 человек. Входит в состав муниципального образования “Грайворонский городской округ”.
ЛСР, РДК и Сиббат вместе обратились к Путину
16 марта бойцы “Русского Добровольческого Корпуса”, Легиона «Свобода России» и Сибирского батальона записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу выборов на территории страны-агрессорки.
Бойцы требуют у главы Кремля "прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий".
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