Бойцы Сиббата зашли в Горьковский на Белгородщине

Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации, — сказано в заявлении Сибирского батальона, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины. Поделиться

Кроме того, бойцы Сиббата опубликовали фото, на котором топчут российский флаг, ставший символом зла, войны и смерти.

Стоит отметить, что Горьковский — это поселок в Грайворонском районе Белгородской области Российской Федерации.

Населенный пункт расположен в восточной части украинской сплошной этнической территории — восточной Слобожанщине.

Население по переписи 2001 года составляло 429 человек. Входит в состав муниципального образования “Грайворонский городской округ”.

ЛСР, РДК и Сиббат вместе обратились к Путину

16 марта бойцы “Русского Добровольческого Корпуса”, Легиона «Свобода России» и Сибирского батальона записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу выборов на территории страны-агрессорки.

Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время, поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. Денис Никитин Командир РДК

Бойцы требуют у главы Кремля "прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий".