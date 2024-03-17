Добровольці Сиббату заявили про захоплення Козинки на Бєлгородщині
Категорія
Події
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Добровольці Сиббату заявили про захоплення Козинки на Бєлгородщині

ЛСР та Сиббат захопили Козинку
Джерело:  online.ua

Бійці добровольчих повстанських підрозділів РДК, ЛСР та Сиббат заявили про встановлення контролю над населеним пунктом Козинка у Бєлгородській області. 

Що відомо про встановлення бійцями Сиббату контролю над Козинкою

Зазначається, що добровольці з “Сибірського батальйону” встановили прапори у населеному пункті Козинка на території російської Бєлгородської області.

Бійці зазначили, що спецоперація на території російської Бєлгородської області триває.

Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка, — зазначають представники добробатів.

На Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" також опублікували кадр із прапором, та зазначили, що "над Росією має майоріти правильний прапор.

Незабаром — у всіх містах та селах".

Що кажуть у ГУР

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова під час виступу на Форумі підтримки російських добровольців, рейди добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббат на території Бєлгородської та Курської областей пов’язані із законним правом російських громадян вимагати справедливості.

Він зазначив, що військова операція добробатів у прикордонних районах Росії — лише початок боротьби повстанців за краще майбутнє власної країни.

Буданов підкреслив, що ключовою метою було змусити командування злочинної армії РФ в Україні перекинути резерви з ключових напрямків для захисту кордону, дискредитація так званих “виборів” президента в РФ та спроба пробудження свідомості в росіян.

Буданов заявив, що в ході операції беруться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі.

Громадяни РФ ухвалили рішення звільнити свою країну від старої людини та її поплічників, яка узурпувала владу, незаконно змінила конституцію і зі своїми поплічниками живе в альтернативній реальності. Війна проти путінського режиму — це законне право громадян вимагати справедливості та умов кращого життя для всієї РФ, а не тільки для кооперативу "Озеро" — зазначив глава ГУР.

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