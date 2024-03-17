Бійці добровольчих повстанських підрозділів РДК, ЛСР та Сиббат заявили про встановлення контролю над населеним пунктом Козинка у Бєлгородській області.

Що відомо про встановлення бійцями Сиббату контролю над Козинкою

Зазначається, що добровольці з “Сибірського батальйону” встановили прапори у населеному пункті Козинка на території російської Бєлгородської області.

Бійці зазначили, що спецоперація на території російської Бєлгородської області триває.

Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка, — зазначають представники добробатів. Поширити

На Telegram-каналі легіону "Свобода Росії" також опублікували кадр із прапором, та зазначили, що "над Росією має майоріти правильний прапор.

Незабаром — у всіх містах та селах".

Що кажуть у ГУР

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова під час виступу на Форумі підтримки російських добровольців, рейди добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббат на території Бєлгородської та Курської областей пов’язані із законним правом російських громадян вимагати справедливості.

Він зазначив, що військова операція добробатів у прикордонних районах Росії — лише початок боротьби повстанців за краще майбутнє власної країни.

Буданов підкреслив, що ключовою метою було змусити командування злочинної армії РФ в Україні перекинути резерви з ключових напрямків для захисту кордону, дискредитація так званих “виборів” президента в РФ та спроба пробудження свідомості в росіян.

Буданов заявив, що в ході операції беруться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі.