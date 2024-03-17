Добровольцы Сибату заявили о захвате Козинки на Белгородщине
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Проиcшествия
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Добровольцы Сибату заявили о захвате Козинки на Белгородщине

ЛСР и Сиббат захватили Козинку
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Источник:  online.ua

Бойцы добровольческих повстанческих подразделений РДК, ЛСР и Сибат заявили об установлении контроля над населенным пунктом Козинка в Белгородской области.

Что известно об установлении бойцами Сибатта контроля над Козинкой

Отмечается, что добровольцы из Сибирского батальона установили флаги в населенном пункте Козинка на территории российской Белгородской области.

Бойцы отметили, что спецоперация на территории российской Белгородской области продолжается.

Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка, отмечают представители добробатов.

На Telegram-канале легиона "Свобода России" также опубликовали кадр с флагом, отметив, что "над Россией должен развеваться правильный флаг.

Вскоре — во всех городах и селах».

Что говорят в ГУР

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, выступая на Форуме поддержки российских добровольцев, рейды добровольческих повстанческих батальонов РДК, ЛСР и Сиббат на территории Белгородской и Курской областей связаны с законным правом российских граждан требовать справедливости.

Он отметил, что военная операция добробатов в приграничных районах России — только начало борьбы повстанцев за лучшее будущее собственной страны.

Буданов подчеркнул, что ключевой целью было заставить командование преступной армии РФ в Украине перебросить резервы по ключевым направлениям для защиты границы, дискредитация так называемых выборов президента в РФ и попытка пробуждения сознания у россиян.

Буданов заявил, что в ходе операции берутся под контроль ряд приграничных населенных пунктов, а также наносятся удары исключительно по военной инфраструктуре.

Граждане РФ приняли решение освободить свою страну от старого человека и его приспешников, узурпировавших власть, незаконно изменившей конституцию и со своими приспешниками живет в альтернативной реальности. Война против путинского режима — это законное право граждан требовать справедливости и условий лучшей жизни для всей РФ, а не только для кооператива "Озеро" — отметил глава ГУР.

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