В Белгороде заявили о ракетной атаке. Пострадал человек и повреждена инфраструктура

В России заявили, что Украина якобы атаковала Белгород утром 18 марта. Сообщают о повреждении инфраструктуры в городе и якобы о раненом человеке.

В Белгороде сообщили об обстреле города

Российское Минобороны заявило, что удар по Белгороду нанесли утром около 8:30 из реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.

Там утверждают, что российское ПВО смогло сбить десять снарядов над Белгородской областью.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в результате удара пострадал один человек, повреждены частный дом, складское помещение, два автомобиля и автобус.

Что происходит в приграничных областях РФ

12 марта добровольческие российские батальоны "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и Сибирский батальон прорвали границу в Белгородской и Курской областях и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске, а жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

16 марта Министерство обороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО в Белгородской области.

Там утверждают, что якобы ночью были уничтожены пять беспилотников в Курской области, три дрона, реактивный снаряд и ракета "Точка-У" в Белгородской области.