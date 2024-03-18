У Бєлгороді заявили про ракетну атаку. Постраждала людина і пошкоджено інфраструктуру

У Росії заявили, що Україна нібито атакувала Бєлгород зранку 18 березня. Повідомляють про пошкодження інфраструктури у місті і нібито про поранену людину.

У Бєлгороді повідомили про обстріл міста

Російське Міноборони заявило, що удару по Бєлгороду завдали вранці близько 8:30 з реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire.

Там стверджують, що російське ППО змогло збити десять снарядів над Бєлгородською областю.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов заявив, що внаслідок удару постраждала одна людина, пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, дві автівки й автобус.

Що відбувається у прикордонних областях РФ

12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

16 березня Міністерство оборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО у Бєлгородській області.

Там стверджують, що нібито вночі було знищено п'ять безпілотників у Курській області, три дрони, реактивний снаряд та ракету "Точка-У" у Бєлгородській області.