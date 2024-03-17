ЛСР заявив про взяття під свій контроль Горьковського на Бєлгородщині — відео

Спецоперація російських добровольців, яка розпочалася 12 березня із заходу на територію Бєлгородської та Курської областей, триває. Вранці 17 березня бійці Сибірського батальйону заявили про звільнення селища Горьковського Бєлгородської області.

ЛСР заявив про взяття під свій контроль Горьковського

Про це вони повідомили у своєму Telegram-канал.

Селище Горьківський, Білгородської області — під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота РОС з Ічкерійський добровольцями!, — написали вони. Поширити

Ані місцева влада, ані Міноборони РФ наразі не коментували, що там відбувається.

Бійці Сиббату зайшли в Горьковський на Бєлгородщині

Російські визвольні сили, які воюють на боці України, продовжують звільняти населені пункти РФ з-під контролю режиму диктатора Путіна.

Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації, — йдеться в заяві Сибірського батальйону, який воює на боці Збройних сил України.

Окрім того, бійці Сиббату опублікували фото, на якому топчуть російський прапор, який став символом зла, війни та смерті.

Варто зазначити, що Горьковський (рос. Горьковский) — це селище у Грайворонському районі Бєлгородської області Російської Федерації.

Населений пункт розташований у східній частині української суцільної етнічної території — східній Слобожанщині.

Населення становить 429 осіб. Входить до складу муніципального утворення Грайворонський міський округ.