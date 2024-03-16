Гуманітарний коридор. ЛСР втретє закликав до евакуації жителів Бєлгородщини та Курщини

Російські повстанці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) вчергове звернулися до жителів Бєлгородської та Курської областей з проханням евакуюватися з зони бойових дій.

ЛСР оголосив про організацію третього гуманітарного коридору

Жителі Бєлгородщини та Курщини зможуть евакуюватися.

А далі ЛСР продовжить у регіонах масовані атаки по російській армії

Про це повідомляє Telegram-канал ЛСР.

ЛСР закликає росіян втікати з населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях, та нагадує, що російські військовослужбовці можуть збиратися і надалі використовувати цивільне населення як "живий щит".

Путінські війська так само ховаються між цивільними, і наше завдання як громадян Росії — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію третього гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 до 7:00 МСК 17 березня.

Бійці ЛСР закликали цивільних осіб терміново "скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей Росії".

Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській області. Поширити

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату у Бєлгородську та Курську області РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіне Курської області РФ.

14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

15 березня представники добровольців звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.

16 березня, бійці ЛСР та батальйону "Сибір" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.