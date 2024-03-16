Гуманитарный коридор. ЛСР третий раз призвал к эвакуации жителей Белгородщины и Курщины
Категория
Мир
Дата публикации

Гуманитарный коридор. ЛСР третий раз призвал к эвакуации жителей Белгородщины и Курщины

ЛСР
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Источник:  online.ua

Российские повстанцы из Легиона "Свобода России" (ЛСР) в очередной раз обратились к жителям Белгородской и Курской областей с просьбой эвакуироваться из зоны боевых действий.

ЛСР объявил об организации третьего гуманитарного коридора

Жители Белгородщины и Курщины могут эвакуироваться.

А дальше ЛСР продолжит в регионах массированные атаки по российской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал ЛСР.

ЛСР призывает россиян бежать из населенных пунктов в Белгородской и Курской областях и напоминает, что российские военнослужащие могут собираться и в дальнейшем использовать гражданское население в качестве "живого щита".

Путинские войска также прячутся между гражданскими, и наша задача как граждан России — обеспечить максимальную безопасность местному населению. В этой связи мы объявляем об организации третьего гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 до 7:00 МСК 17 марта.

Бойцы ЛСР призвали гражданских лиц срочно "воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей России".

После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области.

Рейд ЛСР, РДК и Сибат в Белгородскую и Курскую области РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль село Теткино Курской области РФ.

14 марта, жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

15 марта представители добровольцев обратились со срочным сообщением и анонсировали массированный удар по военным объектам в городе Белгород и призвали местных жителей немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу до окончания атаки.

16 марта бойцы ЛСР и батальона "Сибирь" предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде, и снова просили местных жителей находиться в укрытиях.

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