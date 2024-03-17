Спецоперация российских добровольцев, которая началась 12 марта с запада на территорию Белгородской и Курской областей, продолжается. Утром 17 марта бойцы Сибирского батальона заявили об увольнении поселка Горьковского Белгородской области.
ЛСР заявил о взятии под свой контроль Горьковского
Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.
Ни местные власти, ни Минобороны РФ пока не комментировали, что там происходит.
Бойцы Сиббату зашли в Горьковский на Белгородщине
Российские освободительные силы, воюющие на стороне Украины, продолжают увольнять населенные пункты РФ из-под контроля режима диктатора Путина.
Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории РФ и захватили здание местной администрации, говорится в заявлении Сибирского батальона, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины.
Кроме того, бойцы Сиббату опубликовали фото, на котором топчут российский флаг, ставший символом зла, войны и смерти.
Стоит отметить, что Горьковский — это поселок в Грайворонском районе Белгородской области Российской Федерации.
Населенный пункт расположен в восточной части украинской сплошной этнической территории — восточной Слобожанщине.
Население по переписи 2001 года составляло 429 человек. Входит в состав муниципального образования Грайворонский городской округ.
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