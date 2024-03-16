В ГУР ответили на предложение ЛСР обменять Теткино на Мелитополь

Бойцы Легиона "Свобода России" готовы к переговорам с Москвой по обмену поселка Теткино на Мелитополь. Глава ГУР выразил поддержку и надежду на положительный результат.

Какая реакция Буданова на предложение ЛСР обменять Теткино на Мелитополь

Ранее представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявлял, что село Теткино Курской области могут вернуть в обмен на то, что российские оккупанты покинут Мелитополь. Глава Главного управления разведки Вооруженных сил Украины генерал-майор Кирилл Буданов отреагировал на такое заявление.

Недавно бойцы Легиона "Свобода России" выразили готовность начать переговоры с Москвой по обмену поселка Теткино в Глушковском районе Курской области России на Мелитополь.

Буданов, высказал свою позицию по этому обмену. Он заявил, что хочет видеть такой обмен, но, по мнению генерала, еще рано говорить об этом.

Я бы с радостью поддержал такой обмен. Но пока, я думаю, что этот вопрос требует дополнительного изучения, — отметил глава ГУР. Поделиться

Освобожденный от путинской власти поселок в России предлагают "обменять" на вывод оккупационных войск из украинского Мелитополя.

Российские добровольцы могут отступить из Теткино

В легионе "Свобода России" заявили, что готовы начать переговоры с администрацией президента РФ Владимира Путина и даже отступить из освобожденного от власти Кремля поселка Теткино Курской области РФ. Но для этого требуют вывести оккупационную армию из украинского Мелитополя.

Об этом заявил представитель российских добровольцев Алексей Барановский.

По его словам, такой обмен можно согласиться.

Думаю, это будет неплохая сделка. Мы готовы начать переговоры с администрацией президента, чтобы осуществить этот обмен, это достаточно рабочий вариант, — заметил Барановский.

Представитель российского добровольческого батальона сообщил, что с ними пока никто не выходил на связь, чтобы обсудить предложение.

Думаю, они ждут сигнала из Москвы. Ведь они делают только то, что им прикажут "сверху"... Когда поступят команды из Москвы, возможно, тогда они начнут какие-то переговоры, — отметил он.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщины и Белгородщины прорвались российские добровольцы, воюющие на стороне Украины — Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон.

Они сразу вступили в бой с русскими солдатами и прогнали последних из населенного пункта Теткино.

Кроме того, воины уничтожили немало вражеской техники.

13 марта ЛСР, РДК и Сиббат призвали местные власти Курщины и Белгородщины к эвакуации гражданских.

Каждый день десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться! — говорится в совместном заявлении бойцов.

Впоследствии российские добровольцы заявили, что намерены дойти до Москвы.