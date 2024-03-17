Жителі російського Бєлгорода в останній день проведення так званих “президентських виборів” скаржаться на численні прильоти та вибухи у місті.

Що відбувається у Бєлгороді в останій день так званих виборів

За інформацією російських Telegram-каналів із посиланням на жителів міста у соцмережах, протягом дня, 17 березня, лунали вибухи та виникали спричинені ними пожежі.

Зазначається, що у місті було зафіксовано щонайменше кілька пожеж.

Жителі міста заявляють про прильоти та пошкодження житлових будинків.

Окрім цього, снаряд нібито влучил по автомобільній дорозі та одному з торгових центрів.

Також місцеві Telegram-канали заявили, що нібито є загиблий. Місцева влада та Міноборони РФ не коментували ситуацію.

Що відбувається у Бєлгородській області

Спецоперація російських добровольців, яка розпочалася 12 березня із заходу на територію Бєлгородської та Курської областей, триває.

Вранці 17 березня бійці Сибірського батальйону заявили про звільнення селища Горьковського Бєлгородської області.

Між тим голова селищної ради Великої Писарівки на Сумщині, звідки розпочався рейд ЛСР, РБК та Сиббату на територію РФ, Людмила Бірюкова повідомила, що російські військові злочинці протягом ночі знищили авіабомбами центр населеного пункту.

Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен із нас зробить висновок про те, що життя — найцінніше, і прийде на евакуацію. Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує, — зазначила Бірюкова у відеозверненні. Поширити

За даними поліції, внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарські приміщення, два гаражі, два ангари та адмінбудівля підприємства, автомобіль.