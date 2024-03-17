Жители российского Белгорода в последний день проведения так называемых президентских выборов жалуются на многочисленные прилеты и взрывы в городе.
Что происходит в Белгороде в последний день так называемых выборов
По информации российских Telegram-каналов со ссылкой на жителей города в соцсетях, в течение дня, 17 марта, раздавались взрывы и возникли пожары.
Отмечается, что в городе было зафиксировано как минимум несколько пожаров.
Жители города заявляют о прилетах и повреждениях жилых домов.
Кроме того, снаряд якобы попал по автомобильной дороге и одному из торговых центров.
Также местные Telegram-каналы заявили, что якобы погибший. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали ситуацию.
Что происходит в Белгородской области
Спецоперация российских добровольцев, которая началась 12 марта с запада на территорию Белгородской и Курской областей, продолжается.
Утром 17 марта бойцы Сибирского батальона заявили об увольнении поселка Горьковского Белгородской области.
Между тем глава поселкового совета Великой Писаревки в Сумской области, откуда начался рейд ЛСР, РБК и Сибату на территорию РФ, Людмила Бирюкова сообщила, что российские военные преступники в течение ночи уничтожили авиабомбами центр населенного пункта.
По данным полиции, в результате обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных и 18 частных жилых домов, больница, лицей, три хозяйственных помещения, два гаража, два ангара и админздание предприятия, автомобиль.
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