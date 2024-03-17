Жители российского Белгорода в последний день проведения так называемых президентских выборов жалуются на многочисленные прилеты и взрывы в городе.

Что происходит в Белгороде в последний день так называемых выборов

По информации российских Telegram-каналов со ссылкой на жителей города в соцсетях, в течение дня, 17 марта, раздавались взрывы и возникли пожары.

Отмечается, что в городе было зафиксировано как минимум несколько пожаров.

Жители города заявляют о прилетах и повреждениях жилых домов.

Кроме того, снаряд якобы попал по автомобильной дороге и одному из торговых центров.

Также местные Telegram-каналы заявили, что якобы погибший. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали ситуацию.

Что происходит в Белгородской области

Спецоперация российских добровольцев, которая началась 12 марта с запада на территорию Белгородской и Курской областей, продолжается.

Утром 17 марта бойцы Сибирского батальона заявили об увольнении поселка Горьковского Белгородской области.

Между тем глава поселкового совета Великой Писаревки в Сумской области, откуда начался рейд ЛСР, РБК и Сибату на территорию РФ, Людмила Бирюкова сообщила, что российские военные преступники в течение ночи уничтожили авиабомбами центр населенного пункта.

Сегодня враг уничтожил центр поселка Большая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь самая ценная, и придет на эвакуацию. Прошу не оставаться на территории, которую враг безжалостно уничтожает, — отметила Бирюкова в видеообращении. Поделиться

По данным полиции, в результате обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных и 18 частных жилых домов, больница, лицей, три хозяйственных помещения, два гаража, два ангара и админздание предприятия, автомобиль.